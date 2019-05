O timișoreancă de nouă ani, cea mai bună tânără actriță. Fata a cucerit juriul la Londra (foto)

Ianisa Jelmărean are doar nouă ani, însă a reușit să cucerească un juriu internațional de film, obținând premiul pentru cea mai tânără actriță, la Londra, în cadrul Festivalului Internațional de Film London International Motion Pictures Awards ( L I M P A).

Ianisa Jelmărean a fost premiată pentru rolul din filmul ”Casa din copac”, în regia lui Florin Brînză.

Mica actriță cu aspirații mari s-a aflat la prima apariție într-o peliculă. Ianisa Jelmărean are nouă ani și este elevă la Colegiul Național Pedagogic ”Carmen Sylva” din Timișoara.

”Am fost emoționată. Nu știam în ce limbă să vorbesc. Am reușit doar să spun Thank you!.

A vorbit regizorul mai mult. Este un vis împlinit”, a spus Ianisa, aflată la Londra, pentru ridicarea premiului.