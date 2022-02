O nouă metodă de escrocherie în România. Ce descoperi după ce curierul lasă coletul

A apărut o nouă metodă de escrocherie în România. Cum escrocii au multă imaginație, românii cad ușor în capcană și ajung să regrete că nu au deschis mai mult ochii.

Mai mulți români au comandat online un cartuș de țigări și au primit prin curier cu totul altceva. În ultimele săptămâni, zeci de persoane au fost țepuite în acest fel.

Mai exact, după ce au plasat comanda și au așteptat expedierea ei, românii s-au trezit cu câte un panfof în coletele livrate chiar de curier. Acum, păgubiții sunt revoltați și caută să fie despăgubiți. Semnalul de alarmă a fost tras de Carmen, o tânără care a fost, la rândul ei, păgubită.

În loc de cartușele de țigări comandate, Carmen a primit un pantof. Așa că nu a mai stat pe gânduri și a mers la secția de poliție de care aparține ca să facă reclamație. Tânără susține, însă, că nimeni nu a ajutat-o. Revoltată, aceasta trage speranțe că, într-un final, își va recupera banii.

“Am o fetiță de un an și o lună și nu prea pot să mă duc așa, când vreau, de acasă, că soțul meu este plecat la serviciu. Am fost ieri dimineață, nu am găsit pe nimeni, că la noi la postul de poliție, dacă stăm la țară, nu prea e nimeni”, a povestit Carmen, pentru “Acces Direct”.

Escrocheria momentului: Cum puteţi rămâne fără bani, şantajaţi cu poze false din telefon sau calculator

O nouă escrocherie face valuri în mediul online. Hackerii trimit mailuri în care avertizează că au pus stăpânire pe cele mai intime poze şi filmări stocate în telefoanele noastre şi în calculatoarele pe care le utilizăm.

La schimb, ei solicită sume mari de bani într-un cont, pentru a nu trimite imaginile presupus compromiţătoare către toţi cei din lista de contacte.

Mai multe persoane s-au plâns de curând au primit e-mailuri de la adresa electronică [email protected] , în care erau avertizați că au fost accesate ilegal computerele personale și că hackerii au intrat în posesia unor imagini indecente.

Hackerii mai spun în mail că au toate adresele de mail ale prietenilor victimei şi că, dacă aceasta nu trimite bani într-un cont menţionat, va trimite tuturor imaginile respective.