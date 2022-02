O mare companie care activează și în Timișoara angajează 1.000 de IT-iști

Atos România, subsidiara locală a companiei franceze Atos, cu peste 3.000 de angajați pe piața locală în prezent, anunță planurile pentru recrutarea a peste 1000 de specialiști IT până la finalul anului 2022, dintre care 400 de juniori. Compania caută absolvenți, dar și oameni cu experiență din toate orașele, angajații urmând să lucreze în sistem majoritar remote.

Atos România a încheiat anul 2021 cu peste 3.000 de angajați în sediile din București, Brașov, Iași și Timișoara, specialiștii săi deservind mai mult de 300 clienți în 15 țări. Compania are parteneriate cu instituțiii puternice de apărare, securitate cibernetică, știință și sănătate, fiind una din cele mai importante organizații franceze de pe piața din România.

Pentru anul în curs, Atos își propune să atragă peste 1.000 de specialiști IT pe plan local, atât tineri la început de carieră tech, cât și seniori și profesioniști cu experiență în domeniile R&D, Cybersecurity, Application Development, Big Data and Security, High performance computers, Data Center and Hosting, Systems Applications and Products, Cloud Enterprise Solutions, Digital Workplace. Căutăm de asemenea tineri absolvenți pentru a intra în Academiile Atos, în special pentru cele de CyberSecurity, Cloud, Application Management, SAP și DevOps.

Într-un context digital accelerat de pandemia de COVID-19, atât procesul de recrutare, cât și activitatea angajaților Atos România se va desfășura cu precădere în sistem remote. Astfel, compania vizează atragerea de specialiști IT din toate orașele țării, nu doar în care este prezentă cu sedii de birouri.

La începutul acestui an, Atos România a obținut re-certificarea Great Place to Work (GPTW), prin care compania este recunoscută drept un angajator de top din perspectiva oferirii unei experiențe pozitive constante la locul de muncă.

Certificarea se bazează pe rezultatele obținute în cadrul unui studiu independent realizat în rândul angajaților. Printre altele, studiul relevă aprecierea pe care angajații companiei o au pentru mediul de lucru productiv de care beneficiază, încrederea pe care o demonstrează față de manageri și mândria de a face parte din echipa Atos. Totodată, aceștia apreciază implicarea companiei în subiecte legate de diversitate, ceea ce garantează un mediu de lucru incluziv, cu șanse egale precum și implicarea în acțiuni de responsabilitate socială.

Despre Atos SE

Atos este lider global în transformare digitală, având peste 107.000 de angajați și venituri anuale de peste 11 miliarde EUR. Compania ocupă prima poziție la nivel european în domeniile securității cibernetice, cloud și performance computing. Grupul oferă soluții personalizate end-to-end, pentru toate industriile din 71 de țări. Pionier în servicii și produse de decarbonizare, Atos se angajează să furnizeze un sistem digital securizat și decarbonizat pentru clienții săi. Atos este o societate europeană (Societas Europaea), listată la Euronext Paris și inclusă în indicii bursieri CAC 40 ESG și Next 20 Paris.

Scopul Atos este de a ajuta la proiectarea viitorului spațiu informațional. Expertiza și serviciile sale susțin dezvoltarea cunoașterii, educației și cercetării printr-o abordare multiculturală și contribuie la dezvoltarea excelenței științifice și tehnologice. La nivel mondial, Grupul Atos susține faptul ca atât clienții și angajații, cât și membrii societății în general, să trăiască, să lucreze și să se dezvolte într-un mod sustenabil, într-un spațiu informațional securizat.