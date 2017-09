O localitate bănăţeană, în atenția timișorenilor

Exodul timișenilor spre localitățile apropiate urbei de pe Bega s-a extins până la Fibiș, comună aflată la circa 30 de kilometri pe direcția Lipova. Prețurile mai mici față de satele periurbane, terenurile generoase și farmecul vieții la țară cântăresc în ochii viitorilor cumpărători.

Deși în general, cei care își achiziționează o locuință la Fibiș sunt proaspeți pensionari, există și câțiva tineri cu venituri mai modeste care acceptă să-și întemeieze și să-și întrețină familia din poziția de navetiști.

”Orășenii se mută în comuna noastră. În medie, într-un an, se cumpără trei-patru case. O bună parte dintre cei nou-veniți sunt mai în vârstă și fie se retrag la sat, fie vin din alte județe ale țării pentru a fi mai aproape de copiii stabiliți la Timișoara.



O casă cu grădină cu suprafață totală de 1.400 de metri pătrați, costă între 20.000 și 30.000 de euro. Sunt și persoane încă active profesional care se stabilesc în comună.

Noi am încercat să ne păstrăm tinerii în sat. În acest sens am creat un PUZ cu 58 de locuri de casă, pe care deja le-am epuizat. Din fonduri proprii, am extins rețeaua de energie electrică și urmează să ne ocupăm de alimentarea cu apă.

Mai vrem să oferim parcele ca urmare a solicitărilor primite și urmează să facem schimbul între pășunea comunală și terenul arabil”, a precizat primarul Gheorghe Dorel Carcea. Potrivit acestuia, din anul 2004 și până în prezent, populația Fibișului a crescut cu peste o mie de persoane. De altfel, toată lumea are interesul ca numărul locuitorilor să crească pentru că de acest lucru depind o serie de investiții în comună.

”Avem 1.600 de persoane, iar pentru proiecte pe fonduri europene ar trebui să fim 2.000 în total. Din acest motiv, proiectul de canalizare l-am întocmit împreună cu Mașlocul și așteptăm să vedem dacă primim finanțare”, explică Gheorghe Dorel Carcea, legătura cu comuna învecinată, în ciuda faptului că, oficial, aceasta s-a rupt în 2004, an în care Fibișul a renunțat să mai fie doar un sat aparținător.