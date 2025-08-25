O excursie la Cascada Niagara s-a transformat într-o tragedie în New York

Un autobuz turistic, care se întorcea la New York după o excursie la partea americană a Cascadelor Niagara, se deplasa între benzi pe autostrada New York State Thruway când s-a răsturnat vineri, puțin după prânz, potrivit CNN. Cinci persoane au murit și alte zeci au ajuns la spitale.

Șoferul autobuzului a fost distras și a pierdut controlul, au spus oficialii, corectând excesiv și răsturnându-se pe autostradă, lângă orașul Pembroke, la aproximativ 40 de mile est de Cascadele Niagara.

Rob Glinski, care circula pe autostradă, a spus că era ca și cum cineva ar fi luat un glob de zăpadă și l-ar fi scuturat. S-a gândit la cei peste 50 de pasageri aflați la bord, dintre care mulți probabil nu purtau centuri de siguranță.

Echipele de prim ajutor au sosit în zonă pentru a ajuta pasagerii, dintre care unii fuseseră aruncați din vehicul sau rămăseseră blocați. Mulți dintre pasageri, unii din China și Filipine, vorbeau puțin engleză, așa că, alături de ambulanțe și camioane de remorcare, au fost aduși și traducători pentru a ajuta poliția să clarifice ce s-a întâmplat.

Cinci persoane au murit în accident, printre care un student chinez de la Universitatea Columbia. Cel puțin 47 dintre pasagerii autobuzului au fost transportați la patru spitale regionale pentru tratarea leziunilor grave și minore, inclusiv leziuni la cap și interne și fracturi.

Gao Gao Yu, care se afla în autobuz împreună cu tatăl ei, a spus că unii pasageri au început să se cațere pe geamuri pentru a ieși. Ea a declarat pentru Spectrum News Rochester că nu avea pantofi și că erau cioburi de sticlă peste tot.

Yu a spus că a văzut „un bărbat cu o tăietură foarte gravă la cap” care „nu se putea mișca” și o familie de cinci persoane, inclusiv un copil de un an într-un scaun auto, care stăteau în spatele șoferului autobuzului.

Glinski, care conducea camionul său, a spus că toți cei din spatele lui au început să frâneze după ce autobuzul s-a ciocnit.

„Era ca și cum ai fi mers cu încetinitorul”, a spus el.

El a oprit mașina și a alergat să ajute pasagerii care fuseseră aruncați din autobuz. O asistentă medicală și mai mulți medici care circulau pe autostrada I-90 în momentul accidentului au intervenit și ei.

(sursa: Mediafax)

Sursa foto: people.com