Anunț privind vânzarea bunurilor mobile – Autoturism marca Mercedes-Benz model E.
Ministerul Finanţelor
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice TIMIŞOARA
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş
Unitatea Fiscal Municipală Lugoj
Jud. Timiş, Mun. Lugoj, Str. Alexandru Astalas nr.2
Dosar de executare nr. 6649
Nr. 1677-7 din 13.08.2025
ANUNȚ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE
In temeiul prevederilor art.250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, va facem cunoscut ca in ziua de 17, luna septembrie, anul 2025 , ora 11.00, în Lugoj, str.Al. Astalas, NR.1-3, camera 227 se vor vinde la licitatie, urmatoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului S.C. RESILVAN FOREST S.R.L., prima licitaţie:
|Denumirea bunului mobil
Descriere sumară
|Drepturile reale si privilegiile care grevează bunurile dacă este cazul
|Pretul de evaluare sau de pornire a licitatiei exclusiv TVA(lei)
|Cota TVA/neimpozabil scutit
|Autoturism marca Mercedes-Benz model E
200 D culoare Alb, Caroserie: Berlina, 5 usi,
5 locuri, An fabricatie: 2018, Rulaj: 371069
KM, Combustibil: Diesel, Putere: 110 KW,
Capacitate cilindrica: 1950 CMC, Serie sasiu:
WDD2130131A455790, Serie motor:
PARTIAL LIZIBIL, Nr inmatriculare:
TM05GYM, Cutie viteze: Manuala,
Transmisie: Spate, Clasa emisii: Euro 6,
Stare: Second hand, Volan: Stanga,
AUTOTURISM MERCEDES BENZ E200D ,
VERSIUNE CZAA153X ,FARA SERIE DE
MOTOR LIZIBILA PARTIAL , CULOARE ALB
stare uzura: NORMALA semne particulare:
NU SUN
|85149
|21%
*) Regimul și cotele de txă pe valoare adăugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de tilul VII din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare.
Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa se prezinte la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acel termen sa prezinte oferte de cumparare.
Pentru participarea la licitatie ofertantii depun, cu cel puţin o zi inainte de data licitatiei, urmatoarele documente:
a) oferta de cumparare;
b) dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie, reprezentand
10% din pretul de pornire a licitatiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO97TREZ623506701XXXXXXX,
beneficiar Unitatea Fiscală Municipală Lugoj, cod de identificare fiscala 4250646, deschis la Trezorerie Municipiul
Lugoj, utilizand numarul de evidenta a platii 83530022500000000000149;
c) împuternicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice romane, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului
comertului;
e) pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana;
f) pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice straine, copie de pe actul de identitate/pasaport;
h) declaratia pe proprie raspundere a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa cu
Cumparatorului ii revine obligatia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligatiile de mediu, obligatiile de conservare a patrimoniului national sau altele asemenea, respectiv:
Alte informatii de interes pentru cumparator, dupa caz: nu sunt
Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru sau la numarul de telefon 0256-351673