Muntele Mic: primele ninsori și oferte early bird la skipass-uri.

weSki Muntele Mic anunță primele semne ale iernii și dă startul pregătirilor pentru sezonul 2025–2026.

„Semne bune pentru un nou sezon de iarnă! Prima zăpadă a sosit pe munte și ne pregătim cu emoție pentru primele ture pe pârtie.“, au transmis reprezentanții platformei weSki într-un comunicat publicat pe rețelele sociale și preluat de caon.

Totodată, aceștia au anunțat o actualizare a tarifelor skipass-urilor cu +10 lei pentru sezonul viitor, justificată prin creșterea costurilor la combustibil, energie, inflație și TVA.

„Ne vedem pe pârtie!“, transmit reprezentanții weSki.

FOTO: Arhivă