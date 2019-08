Mizerie, medicamente depozitate aiurea și pacienți “uitați” pe coridoare. Control la un spital din vestul țării

Nereguli legate de curățenie, de depozitarea medicamentelor, dar și a timpilor de așteptare ai pacienților care ajung în Urgență pentru a fi consultați, asta s-a descoperit la Spitalul Județean de Urgență din Deva, în urma unor controale inopinate.

Cu o experiență de 30 de ani în medicina de urgență, noul director medical al unității sanitare și-a propus să ia pulsul activității personalului medical încă din primele zile de activitate. Astfel, în aceste zile, dr. Lucia Moga a efectuat controale inopinate la trei dintre secțiile Spitalului Județean de Urgență: Psihiatrie, Dermatologie și Unitatea de Primiri Urgențe (UPU), scrie realitateadehunedoara.net

Potrivit directorului medical, cele mai grave nereguli au fost depistate la secțiile de Dermatologie și UPU, iar măsurile urgente nu s-au lăsat așteptate. „La secția de Dermatologie am efectuat un control și am depistat nereguli legate de curățenie, depozitarea necorespunzătoare a materialelor de curățenie și a medicamentelor, situație în care tot personalul aflat pe tură în momentul respectiv a fost sancționat cu avertisment, inclusiv asistenta șefă. La UPU am depistat probleme legate de timpii de așteptare și de curățenie. Și aici, personalul responsabil va fi sancționat”, a declarat dr. Lucia Moga.

Directorul medical interimar spune că, la Unitatea de Primiri Urgențe, personalul medical va va primi un tabel cu timpii de așteptare pentru toate cele patru coduri în baza cărora se face prioritizarea consultațiilor. „Cine nu va respecta timpii stabiliți, va fi sancționat. Nu este normal ca, de exemplu, un pacient cardiac să nu beneficieze de un consult de specialitate în cel mai scurt timp. Am 30 de ani de experiență în medicina de urgență și știu cum trebuie să funcționeze o astfel de secție. Controalele vor continua și mâine (vineri), dar și săptămâna viitoare, pentru că vreau să văd personal cum funcționează secțiile și să stau de vorbă cu pacienții. Nimeni nu va fi anunțat în legătură cu momentul în care va fi efectuat controlul”, a mai spus directorul medical.