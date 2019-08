Singura profesoară de 10 din judeţ la titularizare, o îndrăgită cântareață de muzică populară, nu-și găsește un post

În Bistrița-Năsăud și Cluj, singurul 10 curat la Limba Română la Titularizare a fost obținut de Anamaria Mihăilă din Sîngeorz-Băi. Deşi tânăra profesoară, care este și o îndrăgită interpretă de muzică populară, şi-a dorit o catedră în judeţul natal – acest lucru nu a fost posibil.

„Nu era firesc ca să fie abordată și cooptată de conducerea liceului din localitatea natală? Se pare că nu…”

„Mi se pare o excelentă abordare a Ministerului de a pune concursul naţional înaintea tuturor pentru că, din păcate, au fost atât de mulți tineri care și-ar fi dorit să intre în sistemul de învățământ, au luat 10 la concursul naţional şi nu au avut ce posturi să aleagă din coșul posturilor disponibile pentru anul următor sau pentru perspectiva titularizării, notează bistriteanul.ro

Până la urmă, şi un cadru didactic titular, dacă îşi doreşte un post nu are nicio interdicție, se poate duce la concurs. Poate să ia o o notă pe măsura pregătirii pe care o are şi postul va fi al lui. Această chestiune cu inversarea criteriilor valoare/vechime şi alte considerente din punctul meu de vedere așază lucrurile pe un făgaș normal, cel al competențelor, care să dea șansă primenirii şi intrării tinerilor în sistemul de educație. E excelent că se întâmplă aşa. Sperăm din inimă ca sistemul să devină atractiv pentru absolvenții foarte buni ai mediului universitar”, a spus inspectorul şcolar general Camelia Tabără la o ședință cu directorii de şcoli din acest an calendaristic.

Anamaria Mihăilă a demonstrat că este un profesor de nota 10, obținând la examenul de titularizare nota maximă. Mai mult, șefa de promoție de la Facultatea de Litere a Universității „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca a dat inspecții în două județe, Cluj şi Bistriţa-Năsăud, la ambele primind 10.