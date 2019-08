Circulaţia rutieră, oprită în zona Punctelor Cardinale

Comisia de circulaţie a municipiului Timişoara a avizat favorabil închiderea circulaţiei rutiere în totalitate vineri, între orele 7-16, precum şi duminică, în intervalul orar 7-20, în Piaţa Ionel I.C.Brătianu (Punctele Cardinale), astfel: pe Bd. Take Ionescu, pe tronsonul cuprins între Piaţa Ionel I.C.Brătianu şi strada Aurel Popovici, cu deviere la dreapta; pe Bd. Take Ionescu, pe porţiunea delimitată de Piaţa Ionel I.C.Brătianu şi strada Nicu Filipescu, cu deviere la stânga; str. Popa Şapcă; str. Oituz; pe strada Hector se vor închide două benzi de circulaţie, cu păstrarea relaţiei de dreapta pe Bd. Take Ionescu.

De asemenea, va fi închis traficul rutier mâine, între orele 7-16, pe strada Martin Luther, strada Proclamaţia de la Timişoara (pe tronsonul dintre străzile Francesco Grisellini şi Martin Luther) şi pe Bd. Revoluţiei din 1989 (pe tronsonul cuprins între str. Martin Luther şi Bd. I.C.Brătianu-parcarea Continental). Măsurile sunt necesare pentru finalizarea lucrărilor de asfaltare în zona Punctelor Cardinale, după cum precizează Comisia de circulaţie din cadrul municipalităţii.

Devieri ale unor linii de transport în comun

Ca urmare a lucrărilor de asfaltare din zona Piața I.C. Brătianu (Punctele Cardinale) – strada Martin Luther – bulevardul Revoluției din 1989, de astăzi până duminică inclusiv, mijloacele de transport în comun de pe liniile 11, 17, M11, E2, 40, 46, M30, M35, M41, M42, M44, E4, E4b vor circula deviat. Astăzi și duminică vor suferi modificări de traseu toate liniile menționate mai sus, după cum urmează:

– linia 40: strada Popa Șapcă – strada Oituz – Piața Mărăști – Calea Al. Ioan Cuza – strada Demetriade – bulevardul Antenei;

– troleibuzele de pe linia 17 vor întoarce în Piața Mărăști;

– traseul liniilor 11, M11 și E4b va fi următorul (tur): bulevardul Republicii – bulevardul Regele Ferdinand I – strada 20 Decembrie 1989 – bulevardul I.C. Brătianu – strada Hector – bulevardul Take Ionescu; la retur: bulevardul Take Ionescu – strada Nicu Filipescu – bulevardul Revoluției din 1989 – bulevardul I.C. Bratianu – strada 20 Decembrie 1989 – bulevardul C.D. Loga – bulevardul Regele Ferdinand I – bulevardul Republicii;

– traseul liniilor M30, M35, 46 și E4 va fi: bulevardul Take Ionescu – strada Nicu Filipescu – bulevardul Revoluției din 1989 – strada Hector – bulevardul Take Ionescu;

– autobuzele de pe linia E2 vor circula pe următorul traseu (tur-retur): strada Michelangelo – bulevardul I.C. Brătianu (stânga) – Piața Huniade – strada 20 Decembrie 1989 – bulevardul C.D. Loga – bulevardul Regele Ferdinand I – bulevardul Republicii – Piața Mărăști;

– tresul liniilor M41, M42 si M44 va fi următorul (tur-retur): bulevardul Revoluției din 1989 – bulevardul I.C. Brătianu – strada 20 Decembrie 1989 – bulevardul C.D. Loga – bulevardul Regele Ferdinand I – bulevardul Republicii – Piața Mărăști.

Mâine vor circula deviat mijloacele de transport de pe liniile 40 și E2, după cum urmează:

– autobuzele liniei 40 vor întoarce la Piața I.C. Bratianu (Punctele

Cardinale);

– autobuzele de pe linia E2, sensul spre Continental, vor circula pe traseul: strada Oituz – Piața I.C. Brătianu – bulevardul Take Ionescu – strada Nicu Filipescu – bulevardul Revoluției – bulevardul I.C. Brătianu – strada Michelengelo.