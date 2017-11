Ministrul Daea a sesizat Consiliul Concurenţei, legat de creşterea preţurilor la mai multe produse alimentare

Ministrul Petre Daea a anunţat sâmbătă, la Sibiu, că a sesizat Consiliul Concurenţei cu privire la creşterea preţurilor la mai multe produse, după ce, din discuţiile cu producătorii, a înţeles că nu a intervenit nicio majorare, dar cu toate acestea ouăle şi carnea sunt mai scumpe la raft.

„Noi am văzut ce s-a întâmplat în piaţă. Preţurile au început să crească şi am căutat să analizăm la fiecare produs, să vedem în raft ce se întâmplă, apoi la producători. La producători am văzut că nu există modificări în costul de producţie. Am solicitat sprijin la Consiliul Concurentei, pentru că ştim că preţul se realizează de piaţă, dar noi nu găsim elemente care să justifice un asemenea preţ şi am cerut răspuns de la Consiliu. Sunt specialişti în domeniu, au instrumente legale să vedem dacă sunt şi alţi factori perturbatori pe piaţă. Să vedem care e tabloul complet”, a declarat ministrul Agriculturii, Petre Daea.

Întrebat la care produse face referire, ministrul a vorbit despre preţurile la ouă, carne de porc şi produse din carne.

„Preţul la producătorul de carne a scăzut, iar pe piaţă a crescut. Sunt lucruri pe care nu le poţi explica. Noi nu avem legislaţie şi instrumente să intervenim pe piaţă”, a mai spus Daea, conform mediafax.ro.