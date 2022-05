Millenium Giarmata, campioană județeană la handbal feminin. La turneul final au participat Frontiera Curtici, LPS Banatul Timişoara şi HC Jimbolia (foto)

Sala de sport din Giarmata a găzduit, în weekend-ul trecut, turneul Final Four al Campionatului Județean Timiș de handbal feminin. Timp de două zile, cele mai bune patru echipe din cel mai vestic județ al țării au jucat în semifinale și finale.

Campioană a devenit Millenium Giarmata, care s-a impus în finala mare, scor 31-30, după executarea aruncărilor de departajare, în fața grupării CS Frontiera 2004 Curtici.

După expirarea celor 60 de minute de joc regulamentare, scorul a fost egal, 26-26, iar la pauză s-a aflat în avantaj echipa din județul Arad, cu 13-12.

În finala mică, LPS Banatul Timișoara s-a impus cu 30-22 (16-11) în fața formației HC Jimbolia.

La începutul campionatului s-au înscris șase echipe din județele Timiș și Arad. Este vorba despre CSC Millenium Giarmata, LPS Banatul Timișoara, HC Jimbolia, CS Frontiera 2004 Curtici, CS Inoan Arad și CS Beliu.

Campionatul Județean Timiș rezervat handbaliștilor seniori este unicul de acest gen din România. Brigăzile de arbitri care au oficiat la acest turneu sunt Constantinescu / Lascu și Baghiu / Fîșcu, ambele din Timiș.

Este prima ediție în care campioana a fost decisă în urma unui turneu Final Four. Competiția se desfăşoară sub girul Asociației Județene de Handbal Timiș, for condus de Marius Fîșcu. În prima fază, cele șase participante au fost distribuite în două grupe.

În competiția similară masculină, aflată în desfășurare, sunt înscrise nouă echipe, turneul Final Four urmând să fie organizat în luna iunie.