Majorarea premiilor pentru olimpici, noile sume. Și școlile primesc bani pentru performanța elevilor la olimpiade.

Majorarea premiilor pentru olimpici se află pe ordinea de zi a ședinței de Guvern de astăzi.

Premiile pentru olimpicii internaționali pot ajunge până la 20.000 de lei, iar pentru cei care ocupă locul I la etapele naționale, la 1000 de lei.

Potrivit proiectului, stimulentele sunt majorate, pentru a corespunde noii situații economice.

Până acum, olimpicii de la naționale primeau 300 de lei pentru premiul I, 200 de lei pentru premiul al II-lea, 100 de lei pentru premiul al III-lea și doar 65 de lei pentru mențiune.

Noile valori ale premiilor pentru olimpici

Elevii şi formaţiile/echipele de elevi premiați primesc diplome, medalii şi stimulente financiare în cuantumuri după cum urmează:

– la etapa naţională se acordă de către ME, din fondurile alocate inspectoratului școlar organizator al acestei etape a competițiilor:

premiul I: 1000 lei

premiul II: 700 lei

premiul III: 500 lei

mențiune: 300 lei

– la etapa internaţională a competițiilor școlare, categoria I, desfășurate la nivel mondial, se acordă de către ME:

premiul I/medalie de aur cu punctaj absolut: 20.000 lei

premiul I/medalie de aur: 15.000 lei

premiul II/medalie de argint: 12.500 lei

premiul III/medalie de bronz: 10.000 lei

mențiune: 6.000 lei

– la etapa internaţională a competițiilor școlare, categoria a II-a, desfășurate la nivel european sau regional, se acordă de către ME stimulente în valoare de:

premiul I/medalie de aur: 7.500 lei

premiul II/medalie de argint: 6.000 lei

premiul III/medalie de bronz: 4.500 lei

mențiune: 3.500 lei

Și școlile primesc bani pentru performanța elevilor la olimpiade

În proiect se arată că, pentru școala unde frecventează elevul/ elevii premiat/ premiați la competițiile școlare internaționale categoria I și respectiv a II-a, se acordă aceleași stimulente pe care le-a/le-au obținut elevul/elevii săi. Stimulentele primite se vor utiliza pentru dotări destinate, cu prioritate, disciplinei/disciplinelor corespunzătoare obținerii performanței școlare.

Cuantumurile stimulentelor financiare acordate fiecărui elev care face parte din echipa/formația de elevi premiată la etapa națională a competiției școlare sunt următoarele:

premiul I: 600 lei

premiul II: 400 lei

premiul III: 200 lei

Cuantumul minim al stimulentelor financiare pentru elevii care obțin performanțe la olimpiadele naționale este diferențiat, după cum urmează:

pentru premiul I: 1.000 de lei

pentru premiul al II-lea: 700 de lei

pentru premiul al III-lea: 500 de lei

pentru mențiuni: 300 de lei.

