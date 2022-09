“M-a sunat o doamnă de la Corpul de Control al primarului Fritz să mă întrebe dacă sunt viu”

Eșecurile pe linie în instanța de judecată ale organigramelor gândite de Dominic Fritz și echipa sa au dat naștere în primărie unor situații care frizează absurdul. Sigur că zvonuri despre disfuncționalitățile apărute în cea mai importantă instituție a Timișoarei au tot apărut, însuși primarul recunoscându-le public zilele trecute, când se plângea că “e greu să conduci o administrație care e lipsită de claritate”.

Lipsa de claritate de care vorbea domnul Fritz este, însă, un eufemism, în Primăria Timișoara s-a instaurat haosul. Ca de obicei, nu ne jucăm cu cuvintele, ci probăm tot ceea ce susținem. În continuare, vă prezentăm un studiu de caz, cel al lui Vlad Cheța, un tânăr funcționar al primăriei care a ajuns în situația de a-și reclama angajatorul la Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) și la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD).

Nu ne vom rezuma la a vă relata, pur și simplu, povestea lui Vlad Cheța, fiindcă oricine poate fi subiectiv când își prezintă propriul punct de vedere, ci vom corobora susținerile lui atât cu explicațiile unuia dintre șefii indicați de acesta drept responsabili pentru situația create, cât și cu documente oficiale.

“A apărut o frică și o teroare”

Acum în vârstă de 33 de ani, Vlad Cheța a început să lucreze în Primăria Timișoara în 1 octombrie 2016, în urma unui concurs câștigat pe un post de inspector, personal contractual, la Compartimentul Monitorizare Trafic (denumirea inițială), din cadrul Centrului de Comandă și Control Trafic, situat într-o clădire de pe Bd. Iuliu Maniu nr. 29.

Ulterior, compartimentul a devenit Birou Monitorizare Trafic, denumire sub care s-a regăsit și în ultima organigramă a lui Nicolae Robu, cea din iulie 2020, în cadrul Serviciului Transport din Direcția Generală Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități (director general Culiță Chiș).

“Patru ani a fost OK, am avut mai puțin contact cu cetățenii, mai mult cu autoritățile, cu poliția și cu alte oficialități. Mie mi-a plăcut ce am făcut, a fost satisfăcător să știu că pot ajuta la rezolvarea cazurilor poliției”, a început să povestească tânărul inspector, care spune apoi că totul s-a schimbat după alegerile din 2020. “Atitudinea oamenilor s-a schimbat complet, foarte mulți au început să fie unul versus celălalt.

Și nu mă refer neapărat la oamenii noi care au intrat în primărie, ci la oamenii vechi. De exemplu, persoana care era șefa mea de patru ani și care are 15-20 de ani în primărie, Vesna Struța Ciolacovici, șefa Biroului Monitorizare Trafic. Noi am fost foarte prietenoși unii cu alții, am sărbătorit zile de naștere, am mâncat pizza, era vorba de colegialitate. Din acel moment, toamna lui 2020, s-a schimbat, a apărut o frică și o teroare…”, a continuat să ne povestească Vlad Cheța.

„E casă fără câini aici?”

Inevitabilul s-a produs în vara lui 2021, când administrația Fritz a pus în aplicare prima organigramă, cea adoptată prin HCL 237/15.06.2021: “După modificarea prima oară a organigramei, în 2021, într-o dimineață, șefa biroului, Vesna Struța, ne-a blocat conturile de acces la programe și ne-a spus că nu mai lucrăm acolo… Am întrebat: <Bun, și mai venim mâine la lucru, ne-ați dat afară, ce se întâmplă?>, la care doamna Vesna a răspuns: <Nu mă interesează>. Ne-a mai spus și că: <Voi sunteți tineri, vă puteți găsi oricând job, nu ca mine>.

Atunci am venit la primărie și am întrebat ce s-a întâmplat. Eram eu și încă doi colegi, toți trei fiind personal contractual. Ceilalți colegi care erau funcționari publici nu au avut nici o treabă. Dar la primărie nu știau nici ei ce s-a întâmplat: <Cum adică v-a dat afară?>. Noi am întrebat: <E casă fără câini aici?! Cum ne dă afară așa?! Dă-mi o foaie pe care să scrie că sunt concediat, că sunt incompetent, că am făcut ceva…>”.

Transferat doar pentru trei zile

Până la urmă, lucrurile s-au lămurit, chiar dacă nu pentru multă vreme: “În data de 13 august 2021, am primit o dispoziție (n.r. – dispoziția nr. 1391/13.08.2021 a primarului Dominic Fritz) ce atesta că voi fi transferat la Serviciul Guvernanță Participativă și Management Cartiere (n.r. – serviciu aflat în subordinea Direcției Relații Comunitare)”.

Până aici, lucrurile sunt clare, așa cum confirmă și Vesna Struța, șefa lui Vlad Cheța: “Anul trecut, în august, după ce s-a schimbat organigrama prima oară, Vlad Cheța și alți doi colegi, tot personal contractual, au fost repartizați la Serviciul Management Cartiere, cu dispoziție de primar. Atunci li s-au blocat conturile de acces în programele de la Biroul Monitorizare și Gestiune Trafic și li s-a blocat accesul în clădire, după ce au fost repartizați la Management Cartiere”.

Cum spuneam, situația se clarificase doar pentru moment, fiindcă, peste numai trei zile, proaspăt pusa în practică organigramă a fost suspendată de Tribunalul Timiș. În mod normal, cum decizia instanței era executorie, Dominic Fritz și echipa sa ar fi trebuit să revină la organigrama cu care funcționase primăria până la 15 iunie 2021, ultima a lui Robu, cea din 7 iulie 2020. Ca atare, mișcarea logică era ca Vlad Cheța și colegii săi să se întoarcă de unde plecaseră, evident, tot prin dispoziție de primar.

Muncă în clandestinitate

Și acum începe nebunia: de întors, ei s-au întors, dar fără nici un document oficial în mână, fără nici o dispoziție a primarului, fără nici un alt act, totul făcându-se din vorbe! În metropola Vestului, în anul 2021! Îi dăm, din nou, cuvântul lui Vlad Cheța: “Domnul Culiță Chiș (n.r. – fostul șef al direcției în subordinea căreia se află Biroul Monitorizare Trafic) ne-a trimis înapoi la sediul de pe Bd. I. Maniu.

Acolo am petrecut câteva luni bune, făcând… nimic. Am stat și am monitorizat traficul, dar nu mai aveam voie să semnăm. În mod normal, când mi se cere o înregistrare de către Poliție, mașină, culoare, număr, etc, și mi se cere să fac un itinerar, eu iau foaia, pun înregistrarea, anunț ce s-a făcut și la sfârșit semnez că am atestat aceste lucruri. Noi nu mai aveam voie să facem chestia asta, pentru că noi, teoretic, eram la Cartiere (n.r. – Serviciul Guvernanță Participativă și Management Cartiere), serviciu care n-avea birou, n-avea șef, n-avea nimic…

După vreo două-trei săptămâni de schimbat de vorbe cu doamna Vesna, care ne-a spus, printre altele, <Voi aveți noroc că eu vă las să stați aici> – ceea ce mi s-a părut anormal, pentru că nu e casa ei, e clădirea cetățenilor -, eu și un alt coleg ne-am dus la primărie ca să ne uităm pe organigramă și să vedem cine este șef la Cartiere. Să întrebăm unde e biroul, unde e fișa postului, cine răspunde de noi, să ne dea ceva de lucru, pentru că femeia aceea tot vrea să ne dea afară de-acolo, să plecăm, că nu-i pasă de noi…

Am auzit apoi că am făcut scandal în primărie, noi dorind doar să aflăm unde trebuie să lucrăm… Am ajuns la domnul city manager Creiveanu și am primit o cameră care era arhiva unui alt birou, era un birou de un metru și jumătate pe doi, unde era o masă și un calculator. Toți opt sau nouă – că ulterior am aflat că avem și alți colegi la Cartiere – trebuia să stăm în acel birou. Le-am zis <Sunteți serioși?!>, iar ei <Da, asta ați cerut, un birou la Cartiere>.

OK, le-am spus, nu știu cum o să intrăm noi nouă oameni aici, dar manevrăm noi cumva, deși e foarte dubios aici, o să stăm ca brazii… <Momentan, asta e tot ce avem>, ni s-a răspuns… Când am văzut cum stau lucrurile, ne-am întors la Biroul de Monitorizare și Gestiune Trafic, iar ne-am auzit de la doamna Vesna <Aveți noroc că vă las să stați aici>. Salariul ni-l luam pentru că doamna Vesna a semnat pentru noi prezența, că venim la lucru. Asta deși noi nu aveam voie să facem nimic. Nu știa nimeni absolut nimic, că mai venim mâine la lucru, că nu mai venim, că suntem la Cartiere, că nu suntem, tot așa am dus-o foarte multă vreme”.

La rândul său, Vesna Struța ne-a declarat: “După ce s-a suspendat de către instanță acea primă organigramă, ei (n.r. – Vlad Cheța și ceilalți doi colegi ai săi, personal contractual) s-au întors înapoi, în 5 septembrie 2021. Din acel moment, ei trei trebuia să se ponteze dimineața la primărie și apoi să vină la sediul Biroului Monitorizare Trafic, de pe Bd. I. Maniu nr. 29. Acest lucru s-a întâmplat din 5 septembrie 2021 până în 1 aprilie 2022. Nimeni n-a primit nici o hârtie, totul a fost verbal…

Mi-au zis cei din primărie să vină la mine și să le dau de lucru, dar totul a fost verbal. Din septembrie 2021, le-am dat să monitorizeze camerele, să scoată imagini, dar în adresele care trebuia întocmite către poliție, parchet sau alte autorități, eu nu i-am pus pe ei să semneze, pentru că ei trei figurau în altă structură, la Management Cartiere… Ei n-au primit nici o altă dispoziție de primar în care să li se spună că sunt din nou la Biroul Monitorizare Trafic”.

Episod bizar la ISU și UVT

În septembrie 2021, în timp ce teoretic era la Cartiere și practic se prezenta la serviciu în alt… cartier, Vlad Cheța a mai trecut printr-un episod bizar: “(…) Am depus o cerere de concediu de odihnă direct la biroul domnului viceprimar Ruben Lațcău. Aceasta a fost aprobată, dar în același timp am fost informat direct de către domnul Ruben Lațcău că voi fi transferat pentru 10 zile la Inspectoratul pentru Situații de Urgență <Banat>.

Am plecat în concediu și, la revenirea mea la lucru, mai aveam o zi de îndeplinit la ISU <Banat>. M-am prezentat la 8 dimineața la acest centru, unde am fost informat după circa trei ore că serviciile mele sunt necesare la Universitatea de Vest din Timișoara. Am mers la Universitatea de Vest, ca să aflu că persoanele de acolo nu aveau nici o idee despre ce vorbesc și nu au recunoscut deloc postul despre care am fost informat și pe care am fost delegat”.

Punct și de la capăt

La ceva vreme de la adoptarea celei de-a doua organigrame a lui Fritz (16 martie 2022), Vlad Cheța o lua de la început: “La un moment dat, pe a doua organigramă, în 4 aprilie 2022, am primit o dispoziție (n.r. – dispoziția nr. 883/2022 a primarului Fritz) să fiu trecut la Serviciul Transport Feroviar (n.r. – structură nou înființată, în subordinea Direcției Generale Investiții și Mentenanță). Se repeta faza cu Cartierele, nimeni nu știa unde e biroul, cine e șef…

Am zis că așa nu se mai poate, m-am pus să fac foi, să întreb oficial, nimeni nu mi-a răspuns nimic, au trecut 30 de zile, toată lumea fericită… A venit primarul și ne-a zis că lui nu-i pasă de ceea ce a hotărât instanța și că el va merge pe organigrama pe care o dorește dânsul. Am zis nici o problemă, eu a doua oară nu mă mai duc să fiu considerat scandalagiu în primărie, eu mă duc la Serviciul Transport Feroviar, despre care se zvonea prin primărie că ar avea sediul pe Bd. Regele Carol I nr. 5.

Nu m-am mai dus la Biroul de Monitorizare Trafic, așa că în toată luna iunie am fost considerat absent, m-a pus doamna Vesna absent și nu am luat nici un ban. I-am spus: < Tu m-ai pus absent la Transport Feroviar, când tu lucrezi la Monitorizare Trafic, iar Transport Feroviar nu are un șef, nu este nimeni responsabil, nu am fișa postului>”.

ITM apare, fișa postului răsare

Într-adevăr, mutat în 4 aprilie 2022 la Serviciul Transport Feroviar, prin dispoziția semnată de Fritz, Vlad Cheța nu primise nici o fișă a postului. Echipa Inspectoratului Teritorial de Muncă Timiș, ajunsă în control la primărie în urma sesizării făcute de Cheța, în 20 iulie 2022, a consemnat, negru pe alb, în răspunsul expediat petiționarului: “Fișa postului nr. 565, cu specificarea atribuțiilor postului pentru inspector de specialitate, gradul II, post execuție în cadrul Serviciului Transport Feroviar, a fost întocmită în data de 28.07.2022, dar, la data controlului, nu era semnată de luare la cunoștință de dumneavoastră”.

Sigur, fișa postului a avut relevanță doar o lună și jumătate, fiindcă, după suspendarea de către instanța de judecată a celei de-a doua organigrame, în 18 mai 2022, Serviciul Transport Feroviar și-a încetat oficial activitatea. Încă o probă a haosului din Primăria Timișoara este că acea fișă a postului nu a fost elaborată în perioada în care cea de-a doua organigramă era în vigoare (16 martie – 18 mai 2022), ci a fost întocmită după două luni de la suspendarea acesteia…

Este, din nou, rândul Vesnei Struța să își prezinte propria versiune a evenimentelor: “La începutul lunii aprilie 2022 a intrat în vigoare a doua organigramă, iar cei trei au fost transferați de la Management Cartiere la Serviciul Transport Feroviar, prin dispoziție de primar. Ei s-au dus să caute unde are sediul Serviciul Transport Feroviar și apoi, pentru că nu aveau unde să stea, au venit înapoi la Biroul Monitorizare Trafic.

Eu nu le-am oprit cartelele de acces, nu le-am zis absolut nimic, au monitorizat în continuare camerele. Undeva tot trebuia să stea… La noi nu poți intra fără să introduci cartela control acces, acolo se vede că ai venit la 8, la 8,30… Apare cu nume, prenume, cu cod… În plus, eu am și condică de prezență, în care să scrii cu pixul efectiv. Ei nu semnau condica de prezență, pentru că nu erau angajați la Biroul Monitorizare Trafic”.

Stupoare la Corpul de Control

Tânărul funcționar muncipal ne-a povestit apoi ce s-a întâmplat după ce șefii din primărie au aflat că a lipsit o lună întreagă din Biroul Monitorizare Trafic: “Ulterior, m-a sunat o doamnă de la Corpul de Control al primarului, Mihaiela Koncz, să mă întrebe dacă sunt viu… Pentru că doamna Vesna a făcut o hârtie și a spus că sunt absent o lună întreagă, luna iunie. Am mers, am dat declarații, am spus ce s-a întâmplat, așa cum v-am spus și dumneavoastră.

Noi nu avem pontator la lucru, la Biroul Monitorizare Trafic, pe Bd. I. Maniu, noi ne scriem într-un registru că suntem prezenți. Noi, cei trei, am dispărut din acel registru când s-a întâmplat faza cu Cartierele și am reapărut în luna iunie 2022, când eu am fost absent. A început să se scrie numele noastre din nou în acel registru, ceea ce a fost foarte ciudat. Și așa a trimis doamna Vesna hârtie la primar sau nu știu unde cu mine absent. Dar nu a spus nimeni că noi nu am fost trecuți în condica aia timp de un an sau câte luni au trecut.

Doamna de la Corpul de Control a zis că nu are cum să se întâmple toate chestiile astea, au venit și colegii mei, care au atestat ceea ce am declarat eu, că nu am scos din burtă toate lucrurile astea. Întrebarea a fost <de ce ei n-au venit cu mine>. I-am zis doamnei Koncz că eu nu sunt responsabil de alți colegi de-ai mei, eu nu sunt tatăl lor, nu sunt șeful lor, nu pot să le zic <hai să mergem cu toții acolo>.

Eu am mers la lucru pe Bd. Regele Carol I nr. 5, ușa închisă, ușa închisă, ușa închisă… Am mai fost la primărie să întreb dacă s-a înființat Serviciul Transport Feroviar, nimeni nu știa nimic… Până la urmă, așa cum v-am spus, am fost chemat de doamna Koncz. Eu pot să recunosc că ăsta este un comportament foarte nefiresc, ca cineva să dispară și să nu dea nici un semn. Asta a declarat doamna Vesna. Dar eu îi spusesem <Bine, n-o să mai vin, dacă tot mă dai afară, o să mă duc la mine, la Feroviar>”.

“Vreau comisie de disciplină!”

Incredibil, dar adevărat: în ciuda absenței timp de o lună de la serviciu, Vlad Cheța nici nu a fost dat afară și nici n-a ajuns în fața unei comisii de disciplină constituite conform legii. Povestea continuă astfel: “După întâlnirea cu doamna de la Corpul de Control, am început să merg la lucru regulat pe Bd. I. Maniu, să-mi bag cartela de acces, am început să mă semnez în condică. După care am aflat că în luna iulie 2022 am fost prezent la lucru opt zile, iar nouă absent.

Într-una din zile am fost pus absent, deși eu fusesem atunci la întâlnirea cu doamna Koncz, de la Corpul de Control. Am început să fac tot felul de foi, să pun întrebări, să aflu ce se întâmplă: am comisie de disciplină? cum de n-am fost dat afară? că la trei absențe ești cam dat afară… Dați-mă afară, dacă am făcut așa o prostie, dar n-aveau cum să mă dea afară, că n-a semnat nimeni pentru nimic. Mi-am dat seama că au o problemă cu mine personal, pentru că eu sunt mai guraliv de felul meu.

Am făcut o sesizare la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, una la ITM, în care le-am spus că, în 4 aprilie 2022, am primit o dispoziție cum că sunt la Feroviar, dar n-aveam nici o fișă a postului, n-aveam nimic. A fost ITM-ul aici și, cumva, a doua zi, aveam toți fișa postului… Din nou, fișa postului fără birou, fără șef. Am început să culeg date, m-am gândit că o să ajungă în instanță chestia asta, că nu se poate altfel.

Am tot întrebat unde e biroul, cine mi-e șef. Am primit răspuns de la Resurse umane că <persoana responsabilă din nu știu ce dată până în nu știu ce dată trebuia să vă facă fișa postului>. Toată lumea spunea Culiță (n.r. – Culiță Chiș), dar nimeni nu scria Culiță, nimeni nu-și asuma, toți băgau numele ăla, de zici că el a făcut mersul și apa. Le-am zis să scrie cine e responsabil, cică o persoană… O persoană poate fi oricine… Tata e o persoană, mama e o persoană… Am vorbit și cu un avocat, m-a întrebat dacă mi-au făcut o comisie de disciplină, i-am zis că nu. Mi-a zis să le cer și asta am și făcut, dar nu vor să-mi facă comisie de disciplină, pentru că atunci ies mai multe la suprafață și cât de aiurea funcționează toată treaba”.

“De unde să știți, dacă nu m-ați întrebat?”

Ce-ar putea ieși la suprafață dacă s-ar organiza o cercetare disciplinară cum scrie la carte? Păi, de exemplu, s-ar putea afla că, în primăria cu pereți de sticlă, apar din neant documente “oficiale” despre care n-a știut nimeni, care nu pot produce efecte juridice și au doar rol de alibi.

Despre ce este vorba aflăm în continuare de la Vlad Cheța: “Am întrebat-o și pe doamna Vesna cum a hotărât dumneaei să mă pună absent. Mi-a zis <Nu știai de nota internă din 25 mai 2022?>. Poftim?! <A fost o notă internă semnată de viceprimarul Ruben Lațcău în care se spunea că voi, cei de la Feroviar, lucrați aici, la Monitorizare Trafic>. Hai, nu mai spune… Deci toată lumea pe care am întrebat nu știa nimic, inclusiv doamna Vesna, când o întrebam de ce mă pune absent, îmi răspundea <Așa mi s-a zis>.

Iar ulterior a apărut, acum vreo două-trei zile (n.r. – discuţia noastră a avut loc în 7 septembrie), o notă internă care atestă că noi suntem în subordinea doamnei Vesna. Noi am aflat de nota internă de la Corpul de Control, doamna Koncz ne-a întrebat: <Voi știați de nota asta internă?>. Eu presupun că foaia aia are maximum două săptămâni și jumătate, chiar dacă e datată 25 mai 2022…

Când i-am spus că noi n-am știut nici un moment despre acea notă internă, doamna Vesna mi-a dat cel mai puternic răspuns de pe Pământ, mi-a plăcut foarte mult: <De unde să știți, dacă nu m-ați întrebat?>. În condițiile în care mutarea personalului dintr-un birou sau serviciu în altul se face, conform legii, prin dispoziția primarului, contrasemnată de secretarul general al primăriei, “nota internă” datată 25.05.2022 și semnată de viceprimarul Ruben Lațcău este lipsită de orice relevanță juridică.

Explicații penibile și o transparență “made in USR”

Să recapitulăm… În 4 aprilie 2022, prin dispoziție de primar, Vlad Cheța este încadrat în Serviciul Transport Feroviar, dar nu este întocmită nici o fișă a postului, adică omul nu știe ce are de lucru. După ce la primărie apare ITM-ul în control (iulie 2022), brusc apare și fișa postului (28 iulie), întocmită de viceprimarul Ruben Lațcău, fișă care însă îi este înmânată tânărului funcționar abia în 18 august! În aceeași perioadă, iulie – august, în urma convocării la Corpul de Control și Antifraudă al primarului, se întâmplă o altă apariție surpriză: o așa-zisă “notă internă” datată 25.05.2022 și semnată de același Lațcău, notă de care n-auzise nimeni până atunci!

Am întrebat-o pe Vesna Struța, a cărei semnătură de primire (tot în 25 mai 2022) apare pe fantomatica “notă internă”, când i-a înmânat documentul lui Vlad Cheța, răspunsul fiind: “În 6 septembrie”… “Păi din 25 mai și până în 6 septembrie?”, am insistat, “Nu i-am înmânat-o… Pentru că aia mie mi-a fost adusă la cunoștință. Asta e…”.

Chiar dacă nu bate originalitatea răspunsului adresat lui Cheța – “De unde să știți dacă nu m-ați întrebat?” -, credem, totuși, că și felul în care am fost lămuriți noi are farmecul său…

În încercarea de a-și justifica aparent inexplicabila pasivitate, Vesna Struța ne-a mai spus că n-a avut cum să-i înmâneze lui Vlad Cheța “nota internă” mai repede de 6 septembrie, pentru că omul nu mai fusese la lucru… Evident, scuza era una patetică și lipsită de orice substanță: de la începutul lunii iulie, de când Vlad Cheța a reînceput să se prezinte la sediul de pe Bd. Iuliu Maniu al Biroului Monitorizare Trafic, și până în 6 septembrie, Vesna Struța a avut la dispoziție “n” momente în care să-i înmâneze celebra “notă internă”. Mai mult, cum se face că nici ceilalți angajați ale căror nume apar pe acel document nu au primit “nota internă” din 25 mai și până astăzi, deși ei s-au prezentat non-stop la serviciu?!

Înainte de publicarea articolului, am încercat să aflăm un punct de vedere cu privire la “nota internă” chiar de la emitentul acesteia, viceprimarul Ruben Lațcău, căruia i-am adresat, pe WhatsApp, următoarele întrebări: “În care paragraf din Codul administrativ se vorbește despre noțiunea de <notă internă> și despre efectele ei juridice? Altfel spus, sunteți conștient că acea <notă internă> nu produce nici un efect juridic și că nu are nici un fel de relevanță?”.

Inițial, Ruben Lațcău ne-a răspuns cu o promptitudine pe care am apreciat-o, chiar dacă argumentele folosite n-au fost nici pe departe convingătoare. La fel de repede, însă, după ce i-am mulțumit și i-am precizat că vom prezenta punctul său de vedere în articol, tânărul politician userist s-a repliat și ne-a solicitat să nu facem publice afirmațiile sale!

Și-o fi adus brusc aminte că orice spune poate fi folosit împotriva lui…