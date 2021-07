Lucrări mari de infrastructură în Timiș, pentru a atrage noi investiții în județ. Care sunt acestea

La nivelul Consiliului Județean Timiș există câteva proiecte de anvergură, cu mare impact în viața cetățenilor.

Dintre acestea, pentru timișoreni, trei sunt capitale, care acum sunt în execuție: lărgirea la patru benzi a drumului județean care face legătura între aeroport și Centura Timișoarei; lărgirea la patru benzi a drumului județean care face legătura între Timișoara și Autostrada A1 trecând prin Dumbrăvița și Giarmata și lărgirea la patru benzi între Timișoara și Moșnița Nouă.

”Dacă ne uităm la aglomerația care este în Dumbrăvița, dacă ne uităm la ceea ce a fost în Moșnița, cu siguranță că vom vedea utilitatea acestor proiecte pe care trebuie să le ducem la bun sfârșit.

Dacă în cazul proiectului de la Moșnița și în celui de la aeroport, lucrurile sunt foarte clare și avem parte de constructori care lucrează bine pe șantier și vom termina lucrările în maximum două luni, până la începutul toamnei, la Dumbrăvița proiectul este mult mai amplu, într-adevăr și valoarea mult mai mare, dar și problemele sunt mai multe.

Aici am avut, din păcate, parte de piedici, inclusiv administrative, de blocaje care au întârziat proiectul, dar și de lipsa capacității constructorului de a se mobiliza pe anumite sectoare.

Dar, cu perseverență, cu insistență și fermitate, vom duce toate aceste probleme într-o zonă în care să le rezolvăm cât mai repede și mai eficient pentru cetățeni.

Am avut deja întâlniri și cu reprezentanții Primăriei Timișoara care au refuzat până în prezent să ne predea acei stâlpi, acea rețea de troleibuz fără de care noi nu ne putem ocupa acolo pe tronsonul din Dumbrăvița.

Cei de la Timișoara nu au înțeles acest lucru, ci doar cu presiunea presei au realizat că noi suntem parteneri acolo, nu suntem adversari și că nu trebuie să ne sabotăm reciproc, pentru că aveam suspiciunea că sunt sabotat de Primăria Timișoara și Primăria Dumbrăvița, care ne blocau să avansăm.

Din fericire, am primit recent un răspuns din partea Primăriei Timișoara , care ne dă speranța că vom debloca situația din punct de vedere administrativ. Așteptăm concretizarea prin semnarea unui proces-verbal de predare-primire a rețelei de troleibuz, ca să ne ocupăm cât mai repede de lucrări.

Am avut o întâlnire și cu constructorul, care și-a arătat din nou angajamentul și dorința de a duce acest proiect la bun sfârșit, fiindcă este o carte de vizită și pentru el, pentru eventuale lucrări următoare.

Ceea ce diferă față de celelalte două proiecte este că acesta e finanțat cu bani europeni și ar fi cu atât mai nefericit să pierdem acești bani europeni din cauza unor șicane administrative”, spune Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș.

CJT mai are câteva obiective pe care Alin Nica le dorește realizate cât mai repede posibil, pentru că ele vin să completeze inițiativele de la nivel local cu lărgirea celor trei drumuri: ”Avem Centura de Sud a Timișoarei. Am fost de mai multe ori pe șantier, sunt probleme acolo cu constructorul care nu se mobilizează fantastic, dar am văzut că de fiecare dată când am mers pe șantier s-a dat un imbold lucrărilor.

Această centură este vitală pentru a descongestiona traficul din zona periurbană și din Timișoara.

În același timp, lucrez la încă două proiecte: Centura de Vest a Timișoarei care e în faza de studiu de fezabilitate și noua descărcare de pe autostradă din dreptul localității Sânandrei. Ele vor completa și pe partea de vest necesarul de infrastructură ca să putem descongestiona Dumbrăvița și Giarmata în care acum se circulă cu foarte mare greutate.

Mai avem proiectatul drum expres ce va fi finanțat în noul exercițiu european, care va ocoli localitățile Remetea Mare și Ghiroda și va face legătura rapidă între autostradă și aeroport.

Toate aceste mari lucrări de infrastructură ce vor fi finalizate în următorii patru-cinci ani vor face din Timișoara un loc în care circulația să fie mult mai facilă și, inerent, să atragă noi dezvoltări economice, pentru că orice element de infrastructură atrage investiții, locuri de muncă, bani la bugetele locale.

Tot acest sistem de transport pe care noi îl gândim va completa tabloul de infrastructură majoră de care Timișoara și Timișul au nevoie”.