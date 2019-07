Lărgirea drumului de la Timișoara spre autostradă a primit undă verde

În luna martie 2018, la Consiliul Județean Timiș se semna contractul de finanțare pentru proiectul „Modernizarea DJ 691: lărgirea la patru benzi a sectorului Km 2+725 (sens giratoriu) – Centura Timișoara și Centura Timișoara – Autostrada A1 (Km 12+975)”.

Proiectul a primit finanțare prin Regio-Programul Operațional Regional (Regio-POR) 2014-2020, axa prioritară 6 și prioritatea de investiții 6.1 „Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”. Cei 10,25 kilometri de drum județean modernizat vor deservi minimum 350.000 de locuitori. Pe lângă lărgirea la patru benzi, va fi reabilitată trecerea de cale ferată din Giarmata, vor fi realizate șase sensuri giratorii noi și reamenajate alte șase, vor fi montate 181 de indicatoare de circulație și 11 borne kilometrice, vor fi relocate 12 stații pentru mijloacele de transport și va fi construit un refugiu auto.

În sfârșit, lucrarea are și un constructor, firma Tehnocer, cu directorul căreia a fost semnat, ieri, contractul de execuție, de către Călin Dobra, președintele Consiliului Județean Timiș. Dobra a explicat că proiectarea va dura opt luni și va costa 960.000 de lei plus TVA, iar realizarea propriu-zisă se va întinde pe o perioadă de 30 de luni, având o valoare de 49,5 milioane de lei plus TVA. Șantierul va fi împărțit în două loturi, unul de la centură până la autostradă, la care se va munci fără probleme, și al doilea care va trece prin comuna Dumbrăvița, unde situația este mai delicată, pentru că acolo se va putea munci doar după ce va trece perioada post-implementare a proiectului de prelungire a liniei de troleibuz 14 din Timișoara.

Această linie străbate Dumbrăvița, fiind realizată tot printr-un proiect din fonduri europene. Lărgirea la patru benzi a acestei bucăți de șosea implică mutarea unor stâlpi pentru troleibuze. Cum linia M14, care merge din Timișoara la Dumbrăvița, a fost dată în folosință la sfârșitul lui 2015, pentru orice modificare trebuie să se aștepte cel puțin cinci ani, care se împlinesc la sfârșitul lui 2020. În acest fel se explică termenul atât de lung pentru încheierea lărgirii la patru benzi a drumului județean 691.

Reprezentantul firmei Tehnocer a declarat, ieri, că este posibil ca lucrarea să fie finalizată mai repede decât prevede contractul, adică anul 2022, dar nu a avansat un termen precis. Oricum, șantierul se va deschide cu primul lot, cel mai probabil în luna aprilie a anului viitor. Lucrările vor implica îngreunarea serioasă a circulației pe această porțiune de drum și chiar unele perioade în care va fi oprită complet.