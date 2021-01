Ivermectina, substanţa care ar putea fi folosită în lupta împotriva coronavirusului, considerată periculoasă de specialişti

Nu luaţi medicamente după ureche, pentru că poate fi toxic! Este avertismentul medicilor după ce rafturile farmaciilor veterinare încep să fie golite de un medicament pentru animale, care, în câteva ţări, este folosit pentru tratarea COVID19. În Uniunea Europeană, deci şi în România, nu a fost încă testată eficienţa contra coronavirusului.

În multe locuri din ţară, Ivermectina nu se mai găseşte. Oamenii au aflat că în alte state, precum Statele Unite ale Americii, Macedonia sau Bulgaria, se foloseşte în tratarea COVID19, aşa că au dat buzna şi au cumpărat tot ce era pe stoc.

Pe uşa fiecărei farmacii veterinare apare acum un afiş prin care clienţii sunt informaţi că ivermectina se vinde doar pe bază de reţetă de la medicul veterinar. Practic, până acum, s-a cumpărat la liber.

Ivermectina, tratament folosit pentru deparazitarea animalelor

Karla Radi-Ciupercă, medic veterinar: În spaţiul meu virtual, pe reţelele de socializare, toţi colegii mei medici veterinari sunt asaltaţi zilnic de oameni care vor să cumpere acest medicament.

Medicii veterinari atrag atenţia asupra faptului că această substanţă folosită pentru deparazitare poate avea efecte grave asupra organismului uman.

Karla Radi-Ciupercă, medic veterinar: Dacă eu am o vacă pe care am tratat-o cu ivermectină nu am voie să folosesc 14 zile laptele de la acea vacă şi nu am voie să consum carnea 28 de zile.