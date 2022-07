Ivana Trump, prima soție a fostului președinte al SUA, a murit la vârsta de 73 de ani/ Donald Trump a făcut anunțul pe Truth Social, propria rețea de socializare

Ivana Trump, fascinanta femeie de afaceri de origine cehă, a cărei căsătorie cu Donald Trump în anii 1980 i-a consacrat ca unul dintre cuplurile de putere din New York ale epocii, a murit joi, la locuința sa din Manhattan, o descrie New York Times. Ea avea 73 de ani.

Donald Trump a anunțat moartea ei într-o declarație pe Truth Social, platforma conservatoare de socializare pe care a fondat-o.

Poliția newyorkeză investiga dacă Ivana Trump a căzut pe scări în casa ei din Upper East Side, potrivit a doi oficiali din cadrul forțelor de ordine care au cunoștință despre acest caz. Unul dintre oficiali a declarat că nu existau semne de intrare forțată în locuință și că moartea pare să fie accidentală. O purtătoare de cuvânt a biroului medicului legist șef al orașului a declarat că acesta va investiga decesul.

De-a lungul căsniciei lor, Ivana Trump a atras aproape la fel de multă atenție din partea presei ca și soțul ei, în timp ce au ajutat la definirea anilor 1980 ca o epocă de excese ostentative în rândul elitei, o imagine pe care domnul Trump a folosit-o pentru a-și alimenta transformarea sa în personalitate de televiziune de proporții înainte de candidatura sa la Casa Albă în 2016.

Ivana Trump a fost cea care l-a rebotezat pe soțul ei „Donald”, un apelativ care a devenit un punct de reper în presa tabloidă din New York, unde era o prezență obișnuită și zgomotoasă. La fel de ambițioasă ca și soțul ei, îi plăcea să se laude că „în cincizeci de ani, vom fi familia Rockefeller”.

În timp ce soțul ei era impetuos și adesea necizelat, soția lui a apărut în fața elitei înstărite a orașului ca fiind fermecătoare și sofisticată, deschizând uși către cercuri sociale prin care Trump putea apoi să se strecoare.

Ea a fost mai mult decât o persoană mondenă: Deși Trump se lăuda adesea cu abilitățile sale în afaceri, Ivana Trump a jucat un rol esențial în construirea imperiului său imobiliar, care a început la scurt timp după căsătoria lor din 1977.

Adesea descrisă ca fiind obsedată de detalii și dependentă de muncă, ea a lucrat alături de soțul ei la mai multe dintre primele sale proiecte emblematice, cum ar fi dezvoltarea Trump Tower din Manhattan și a cazinoului Trump Taj Mahal din Atlantic City, N.J.

CITEȘTE ȘI: Restricții de circulație în zona Șaguna

A fost vicepreședinte pentru design interior în cadrul companiei sale, Trump Organization, și a administrat una dintre cele mai apreciate proprietăți ale sale, Plaza Hotel, în timp ce își creștea cei trei copii.

Divorțul cuplului în 1990 a fost determinat în parte de aventura lui Donald Trump cu Marla Maples, cu care s-a căsătorit mai târziu. Divorțul a transformat-o pe Ivana Trump într-un fel de eroină pentru soțiile părăsite de pretutindeni – a avut chiar și un moment în filmul „The First Wives Club” din 1996, în care le spune unui grup de femei divorțate nemulțumite: „Nu vă supărați, obțineți totul!”.

Și-a folosit abilitățile sale în afaceri cu mare efect. A dezvoltat o linie de îmbrăcăminte, bijuterii și produse de înfrumusețare, pe care le-a promovat prin intermediul unor puncte de vânzare precum Home Shopping Network și QVC. A investit în imobiliare, atât pe plan intern, cât și în Europa, și a scris mai multe cărți, printre care „The Best Is Yet to Come: Coping With Divorce and Enjoying Life Again” (1995) și, cel mai recent, „Raising Trump” (2017), o carte de memorii despre căsătoria sa cu Donald Trump.

Într-o declarație de familie postată pe Facebook, copiii ei, Eric, Donald Jr. și Ivanka Trump, au scris: „Mama noastră a fost o femeie incredibilă – o forță în afaceri, o atletă de talie mondială, o frumusețe radiantă și o mamă și prietenă grijulie”, conform g4media.ro.

Iar pe platforma sa de socializare, Donald Trump a scris despre ea: „A fost o femeie minunată, frumoasă și uimitoare, care a dus o viață minunată și inspirată”. El a adăugat: „Odihnește-te în pace, Ivana!”.