Investiții în căminele culturale din Timiș.

Căminele culturale din satele timișene Cladova și Nevrincea, arondate administrativ comunei Bethausen din estul județului, vor beneficia în perioada imediat următoare de investiții în modernizarea, extinderea și înzestrarea cu inventar specific.

Potrivit documentelor aprobate de consilierii comunali în cea mai recentă ședință de plen, investiția se va ridica la valoarea de 3,23 milioane de lei (TVA inclus), sumă din care cea mai mare parte (respectiv, 1,6 milioane) va fi rezervată lucrărilor propriu-zise de construcții-montaj.

Investiția beneficiază de finanțare de la bugetul de stat, prin programul național de dezvoltare rurală (PNDR), cu o cotă de cofinanțare de la bugetul local.

Satele Cladova și Nevrincea numără circa 500 și, respectiv, 200 de locuitori, iar căminele culturale sunt singurele instituții publice din aceste localități.

