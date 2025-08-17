Bărbat găsit spânzurat de un foișor în Complexul Studențesc din Timișoara

La data de 17 august 2025, în jurul orei 22:20, polițiștii Secției 2 Urbane Timișoara au fost sesizați despre faptul că, o persoană a fost găsită spânzurată de un foișor, în fața căminului 6 din Complexul Studențesc.

Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au constatat că cele sesizate se confirmă, stabilind că este vorba de un bărbat de 67 de ani.

Bărbatul a fost transportat la Institutul de Medicină Legală Timișoara, în vederea efectuării necropsiei.

În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de _ucidere din culpă_ și se efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs nefericitul eveniment, a transmis IPJ Timiș.

