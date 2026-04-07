Investiții edilitare într-o localitate timișeană.

Localitate apărută pe harta județului doar în ultima generație, pe structura edilitară a unei ferme abandonate, satul Clarii Vii din componența orașului Jimbolia a ajuns să numere circa 200 de locuitori și, firesc, să atragă investiții de infrastructură specifice unei așezări propriu-zise.

Printre acestea se numără și lucrarea de reabilitare și extindere a rețelei de apă curentă și, respectiv, de înființare a rețelei de canalizare, aflată în faza sa finală.

Pentru a rezolva problema finanțării acestei ultime etape, aleșii orașului Jimbolia au adoptat, în cea mai recentă ședință a consiliului local, o hotărâre de actualizare a indicatorilor tehnico-economici ai investiției, stabilind valoarea totală a acesteia la suma de 737 de mii de lei (inclusiv TVA), din care 467 de mii de lei alocați lucrărilor de construcții-montaj.

