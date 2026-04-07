Se reabilitează promenada Dunării bănățene.

Deocamdată, doar tronsonul de aproximativ 14 kilometri dintre orașul Moldova Nouă și localitatea Radimna (comuna Pojejena) al drumului național DN 57.

Lucrările au demarat deja la începutul acestei săptămâni și, potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Timișoara, sub tutela căreia se desfășoară intervenția periodică de întreținere, vor dura circa două luni, răstimp în care va fi realizat un covor asfaltic nou pe întreaga lungime, inclusiv pe sectorul care traversează teritoriul administrativ al orașului Moldova Nouă.

Drumul DN 57 este artera rutieră care traversează malul românesc al Dunării Cazanelor, până la Orșova, iar apropierea sezonului turistic face ca această intervenție să aibă o valoare sporită.