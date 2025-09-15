Inspectorii ABA Banat au descoperit nereguli grave la o balastieră din Timiș: 80.000 de lei amendă

Inspectorii Administrației Bazinale de Apă Banat (ABA Banat) au aplicat o amendă contravențională de 80.000 lei unui agent economic din comuna Victor Vlad Delamarina, județul Timiș, pentru extragerea de agregate minerale fără respectarea condițiilor prevăzute în autorizația de gospodărire a apelor.

”În urma măsurătorilor topometrice realizate de specialiștii ABA Banat, s-au constatat depășiri ale cotelor perimetrului de exploatare impuse prin actele de reglementare.

Operatorul economic are obligația de a readuce perimetrul la forma stabilită prin documentația tehnică și de a respecta cotele prevăzute de reglementările legale”, transmite ABA Banat.

Sursa foto: Apele Române Banat/Facebook

