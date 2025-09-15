Bolid căutat de poliţiştii canadieni, descoperit la Stamora-Moraviţa

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Stamora-Moravița, județul Timiș, au descoperit și indisponibilizat un autoturism, estimat la valoarea de 40.000 de euro, care figura în bazele de date ca fiind căutat pentru confiscare de către autoritățile din Canada.

În data de 14.09.2025, în jurul orei 6:00, în Punctul de Trecere a Frontierei Stamora-Moravița s-a prezentat, pentru efectuarea formalităților de control pe sensul de ieșire din țară, un cetățean român în vârstă de 57 de ani, conducând un autoturism înmatriculat în România.

În urma verificărilor în bazele de date, s-a constatat faptul că autovehiculul figurează ca „bun pentru confiscare“, alertă introdusă de autorităţile din Canada.

Cu privire la aspectele constatate, bărbatul a declarat că a achiziționat autovehiculul de la o persoana necunoscută din România și nu avea cunoștință despre situația juridică a mașinii, a transmis ITPF Timişoara.

Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări pentru stabilirea întregii activități infracționale, urmând ca la finalizare să fie dispuse măsurile legale care se impun. Autoturismul, estimat la o valoare de aproximativ 40.000 euro, a fost indisponibilizat în vederea continuării cercetărilor.