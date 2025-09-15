Amenzi de peste 300.000 de lei, aplicate de ITM Timiş în doar cinci zile!

Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiș, sub coordonarea Inspecției Muncii, a desfășurat în perioada 08-12.09.2025 o campanie națională pentru identificarea și combaterea muncii nedeclarate și pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind securitatea și sănătatea în muncă de către angajatorii din domeniul “Activități de investigații și protecție” – COD CAEN 80.

Obiectivul principal al campaniei a fost combaterea muncii fără forme legale și conștientizarea angajatorilor și lucrătorilor cu privire la importanța respectării prevederilor legale, privind relațiile de muncă și securitatea și sănătatea în muncă.

Inspectorii de muncă din cadrul ITM Timiș au efectuat 16 controale, aplicând 41 sancțiuni contravenționale. Dintre acestea, 11 au fost amenzi, în valoare totală de 314.500 lei, iar 30 au fost avertismente. Pe parcursul verificărilor, au fost depistate 23 persoane prestând muncă nedeclarată.

Deficiențele constatate au vizat o gamă largă de nereguli, printre care:

* Neîncheierea contractelor individuale de muncă în formă scrisă.

* Prestarea muncii în afara intervalului de timp prevăzut in contractual individual de muncă cu timp parțial.

* Lipsa evidenței timpului de muncă.

* Necompletarea registrului de evidență a salariaților.

* Nepăstrarea la locul de muncă a copiei contractului individual de muncă.

* Lipsa echipamentului individual de protecție sau utilizarea de echipamente de muncă neconforme.

* Neefectuarea instruirii lucrătorilor, a demonstrațiilor practice după instruire și a instruirii persoanei care acordă primul ajutor.

* Evaluări de riscuri incomplete și planuri de prevenire și protecție deficiente.

Inspectorul-șef Ileana Mogoșanu a subliniat importanța acestor acțiuni și apreciază faptul că „majoritatea angajatorilor din domeniul pază și protecție din județul Timiș au conștientizat importanța întocmirii contractelor individuale de muncă pentru lucrătorii lor, precum și preocuparea constantă a acestora de a respecta prevederile legislației în vigoare privind normele de securitate și sănătate în muncă, dovadă fiind numărul în scădere a muncii la negru în acest domeniu.

ITM Timiș reiterează angajamentul său de a continua verificările pentru asigurarea unui mediu de muncă legal și sigur pentru toți lucrătorii din județ”.