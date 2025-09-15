Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni în Banat și Crișana

Administrația Națională de Meteorologie, (ANM) a emis prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni, pentru perioada 15 – 28 septembrie.

Potrivit meteorologilor, în Banat vremea se va încălzi treptat în prima săptămână de prognoză, apoi tendința va fi de răcire. În Crișana, în a doua jumătate a intervalului, vremea se va răci treptat

BANAT

În primele zile din interval, valorile termice vor avea variații de la o zi la alta, media maximelor va oscila între 23 și 30 de grade, iar a minimelor între 10 și 14 grade. În perioada 17-21 septembrie, vremea se va încălzi treptat, media valorilor diurne va crește de la 23 la 30 de grade, iar a celor nocturne de la 10 la 14 grade.

Ulterior, până la sfârșitul intervalului, valorile termice vor avea tendința de scădere, media regională a valorilor maxime va ajunge la 24 de grade, iar a celor minime la 10 grade.

Temporar va ploua mai ales în zilele de 15 și 17 septembrie, iar probabilitatea de ploaie va fi din nou în creștere după data de 23 septembrie.

CRIȘANA

Până în data de 17 septembrie, valorile termice diurne vor fi în creștere până la o medie de 28 de grade, apoi vor scădea până la 21 de grade. Valorile nocturne vor avea însă oscilații între 9 și 13 grade. Până la finalul primei săptămâni, vremea se va încălzi treptat, media maximelor va ajunge la 29 de grade, iar a minimelor la 13 grade.

În a doua jumătate a intervalului, vremea se va răci treptat, valorile maxime vor ajunge, în medie, la 22 de grade, iar cele minime la 10 grade.

Temporar va ploua mai ales în zilele de 15 și 17 septembrie, iar probabilitatea de ploaie va fi din nou ridicată după data de 23 septembrie.