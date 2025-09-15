Sute de oameni din judeţele Timiş, Caraş-Severin şi Hunedoara sunt aşteptaţi la Marea Pedalare!

Nu mai puţin de 14 comunități din vestul ţării se pun în mișcare în Săptămâna Europeană a Mobilității. Mii de oameni vor ieși la pedalat pentru a atrage atenția asupra importanței mișcării și a ciclismului ca și alternative ecologică la transport, dar și pentru a crea o legătură între ei, între oameni care împărtășesc aceleași pasiuni.

Marea Pedalare RO Bike Valley își propune să promoveze mișcarea în aer liber, solidaritatea între comunități și descoperirea patrimoniului local printr-o tură de ciclism deschisă tuturor, indiferent de vârstă sau nivel de experiență.

„Marea Pedalare nu este doar despre a pedala pe un traseu oarecare, ci o ocazie de a aduce oamenii împreună, de a redescoperi locuri frumoase și de a crea legături între comunități. Este despre energie, prietenie și bucuria de a pedala alături de alții”, a declarat Daniela Chesaru, directorul Fundației Comunitare Timișoara.

Iată evenimentele organizate de Comunitatea Ro Bike Valley în Săptămâna Mobilității:

CARAȘ SEVERIN

19 septembrie 2025:

Reșița ora 13.00, la Muzeul de Locomotive. Fundația Comunitară Banatul Montan dă întâlnire bicicliștilor din Reșița pentru o tură până la fântâna din Centrul Civic

Caransebeș : ora 17.00 – Parcul Teiuș. Cu mic, cu mare, Grădinița PP 2 – vă așteaptă cu multă bună dispoziție.

Carașova: ora 12h20 – Grupa Volontera Moje Carasevo vă așteaptă la un tur cu pornire de la liceu.

Bozovici: ora 12.00 – la Liceul Teoretic „Eftimie Murgu” din Bozovici se va pleca într-un tur în comună.

20 septembrie 2025:

Ciudanovița : la ora 10.00, echipa Wolf’s Run de la Liceul Dragalina din Oravița vă dă întâlnire la intersecția DJ 581 cu DJ 672 pentru o tură Jitin – Ciudanovița și retur.

Bocșa: la ora 11.00 – întâlnirea este la Insula Paradis, pentru o nouă pedalare în zonă – organizat de grupul de inițiativă Eco Trasee Montane.

HUNEDOARA

19 septembrie 2025

Brad: de la ora 17.00, Club Extreme Sport Vața vă dă întâlnire la Muzeul Aurului pentru un tur pe bicicletă

20 septembrie 2025

Deva : de la 10.00, echipa de la Liceul Pedagogic Regina Maria Deva va porni pe bicicletă pentru a face o activitate de ecologizare în zonă.

Baia de Criș: de la ora 10.00 – la școală, echipa vă așteaptă cu mic, cu mare, pentru o pedalare ușoară în zonă.

TIMIȘ

19 septembrie 2025

Boldur: de la ora 11.00, la Școala Gimnazială Boldur vă așteaptă o echipă energică la o tură de mișcare pe două roți.

Recaș: de la 12.00, la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Constantin Păunescu” se vor întâlni copii, profesori și părinți pentru o ieșire cu bicicleta.

20 septembrie 2025:

Pesac: de la 11.00, la Casa Buna Mică vă așteaptă o trupă veselă care vă pregătește o mulțime de surprize pe biciclete.

21 septembrie 2025

Jimbolia: de la 11.00, la Muzeul Căilor Ferate – echipa de la Colț de Banat a pregătit un tur istoric prin Jimbolia, desigur și el pe biciclete.

𝐌𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐏𝐞𝐝𝐚𝐥𝐚𝐫𝐞 nu este doar o plimbare pe bicicletă, este un manifest pentru mobilitate sustenabilă, pentru orașe mai prietenoase, pentru aer mai curat și pentru libertatea de a alege transportul care contează.

Evenimentele din Caraș Severin, Timiș și Hunedoara sunt susținute prin fondul RO Bike Valley, cu sprijinul Fundației Comunitare Timișoara, Fundației Comunitare Banatul Montan, finanțate de Decathlon România.

La Timișoara, evenimentele din Săptămâna Europeană a Mobilității vor fi coordonate de asociațiile Pedallez, Velodots și Timisiensis Bikers, împreună cu mai multe inițiative și organizații locale. Programul va cuprinde un atelier de reparat biciclete, o proiecție de film, întâlniri cu comunitatea și plimbări pe două roți, toate pentru a promova un oraș mai verde, mai sănătos și mai accesibil pentru toți.

Marți, 16 septembrie – ora 18.00, Bike Kitchen – Atelier de reparat biciclete la FABER

Miercuri, 17 septembrie – de la ora 20.30, sunteți invitați la proiecția de film „Together We Cycle”la Cinema Studio Terasă (Str. Nikolaus Lenau, nr. 2)

Joi, 18 septembrie de la 19.00 va avea loc întâlnirea comunității bicicliștilor din Timișoara, la Reciproc (Piața Ionel I.C. Brătianu, Bastion)

Vineri, 19 septembrie , de la ora 18.30 va avea loc pedalarea comunității din Timișoara, cu punct de întâlnire Parcul Central, Finish și socializare: HEI, Vila Mal (Bd. Vasile Pârvan 1-3)

Sâmbătă, 20 septembrie de la 20.00 va fi o plimbare de seară – Night Ride Moșnița Nouă – Giroc, cu plecarea Auchan (Calea Stan Vidrighin, Sens AEM)