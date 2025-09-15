Oferta culturală a Consiliului Județean Timiş pentru perioada 15 – 21 septembrie

Consiliul Județean Timiș propune, în perioada 15 – 21 septembrie, evenimente dedicate publicului de toate vârstele: expoziții, spectacole, lansări de carte și târguri tradiționale .

La Centrul Multifuncțional Bastion, publicul este invitat la lansarea romanului „Șoaptele sufletului”, semnat de Beatrice Căițanu, manager cultural și președinte al Asociației Cohesive Art. Lansarea este urmată de workshopul „Jocul Ielelor”, dedicat femeilor manager din domeniul resurselor umane.

La Muzeul Satului Bănățean are loc cea de-a XXV-a ediție a Târgului Meșterilor Populari, eveniment de tradiție, ce reunește expoziții cu vânzare, ateliere și demonstrații meșteșugărești. Manifestarea este completată de spectacole folclorice, programate între orele 14:00 – 18:00, în ambele zile ale târgului.

Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin” prezintă în acest sfârșit de săptămână spectacolele „The Widow” și „Zâna lacului”, care vor avea loc la sediul instituției.

Totodată, în curtea Bastionului Maria Theresia continuă seria de concerte „Bastion by Merlin”, cu participarea trupelor Pavilionul de Plastic și Wolfdolf. Accesul este gratuit.

LUNI, 15 SEPTEMBRIE

Centrul Multifuncțional Bastion

Lansare de carte „Șoaptele sufletului”, autor Beatrice-Alina Căițanu, la Centrul Multifuncțional Bastion, ora 18:00;

Expoziția colectivă de artă „România Pitorească”, la Centrul de Informare Turistică al Județului Timiș.

Centrul de Cultură și Artă a Județului Timiș

Expoziție de pictură, sculptură și fotografie.

MARȚI, 16 SEPTEMBRIE

Centrul Multifuncțional Bastion

Workshop „Jocul Ielelor”, la Centrul Multifuncțional Bastion, ora 17:00;

Expoziția colectivă de artă „România Pitorească”, la Centrul de Informare Turistică al Județului Timiș.

Centrul de Cultură și Artă a Județului Timiș

Expoziție de pictură, sculptură și fotografie.

MIERCURI, 17 SEPTEMBRIE

Centrul Multifuncțional Bastion

Expoziția colectivă de artă „România Pitorească”, la Centrul de Informare Turistică al Județului Timiș.

Centrul de Cultură și Artă a Județului Timiș

Expoziție de pictură, sculptură și fotografie.

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă „Istoria militară a Banatului”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția „Spațiile Oravitzan”;

Expoziția permanentă „Ștefan Popa Popa’s”, Bastion Maria Theresia;

Expoziția „Mănăstirea Cisterciană de la Igriș (1179-1500), din perspectiva cercetărilor arheologice”, Bastion, mansarda B1.

Muzeul Național de Artă Timișoara

MNArT Open View: „O vitrină, patru destine”;

Expoziția interactivă „Bufetul Simțurilor”, în Galeria Arcada;

Expoziția „Utopie și cercetare. Grupurile experimentale timișorene 111 și Sigma (1966-1981)”;

Expoziția „Chroma”, în Galeria Arcade;

Expoziția „Mezzotinta”;

Salonul Anual al Artelor Vizuale Timișoara, ediția cu numărul 95;

Expoziția permanentă „Artă Bănățeană și Artă Modernă Românească”;

Expoziția permanentă „Artă Europeană” – Fondul Ormos Zsigmond;

Expoziția permanentă „Laborator restaurare-conservare”;

Expoziția permanentă colecția „Corneliu Baba”.

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

Expoziția „Banatul Habsburgic. Restituiri istorice”, în Sala expozițională, corp A, parter;

Expoziția permanentă, în aer liber;

Expoziția „Vatra”, la obiectivul Casa Națională.

JOI, 18 SEPTEMBRIE

Centrul Multifuncțional Bastion

Expoziția colectivă de artă „România Pitorească”, la Centrul de Informare Turistică al Județului Timiș.

Centrul de Cultură și Artă a Județului Timiș

Expoziție de pictură, sculptură și fotografie;

Festivalul-Concurs Național „Mariana Drăghicescu”, la Teatrul Național „Mihai Eminescu”, ora 19:00.

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă „Istoria militară a Banatului”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția „Spațiile Oravitzan”;

Expoziția permanentă „Ștefan Popa Popa’s”, Bastion Maria Theresia;

Expoziția „Mănăstirea Cisterciană de la Igriș (1179-1500), din perspectiva cercetărilor arheologice”, Bastion, mansarda B1;

Vernisajul expoziției „Gărâna 2025. Atelier de creație”, la Bastion Maria Theresia, mansarda B2, ora 18:00.

Muzeul Național de Artă Timișoara

MNArT Open View: „O vitrină, patru destine”;

Expoziția interactivă „Bufetul Simțurilor”, în Galeria Arcada;

Expoziția „Utopie și cercetare. Grupurile experimentale timișorene 111 și Sigma (1966-1981)”;

Expoziția „Chroma”, în Galeria Arcade;

Expoziția „Mezzotinta”;

Salonul Anual al Artelor Vizuale Timișoara, ediția cu numărul 95;

Expoziția permanentă „Artă Bănățeană și Artă Modernă Românească”;

Expoziția permanentă „Artă Europeană” – Fondul Ormos Zsigmond;

Expoziția permanentă „Laborator restaurare-conservare”;

Expoziția permanentă colecția „Corneliu Baba”.

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

Expoziția „Banatul Habsburgic. Restituiri istorice”, în Sala expozițională, corp A, parter;

Expoziția permanentă, în aer liber;

Expoziția „Vatra”, la obiectivul Casa Națională;

Simpozion „Cultura tradițională în context muzeal”.

Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin”

Spectacolul „The Widow”, 12+, ora 18:00.

VINERI, 19 SEPTEMBRIE

Centrul Multifuncțional Bastion

Expoziția colectivă de artă „România Pitorească”, la Centrul de Informare Turistică al Județului Timiș.

Centrul de Cultură și Artă a Județului Timiș

Expoziție de pictură, sculptură și fotografie.

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă „Istoria militară a Banatului”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția „Spațiile Oravitzan”;

Expoziția permanentă „Ștefan Popa Popa’s”, Bastion Maria Theresia;

Expoziția „Mănăstirea Cisterciană de la Igriș (1179-1500), din perspectiva cercetărilor arheologice”, Bastion, mansarda B1.

Muzeul Național de Artă Timișoara

MNArT Open View: „O vitrină, patru destine”;

Expoziția interactivă „Bufetul Simțurilor”, în Galeria Arcada;

Expoziția „Utopie și cercetare. Grupurile experimentale timișorene 111 și Sigma (1966-1981)”;

Expoziția „Chroma”, în Galeria Arcade;

Expoziția „Mezzotinta”;

Salonul Anual al Artelor Vizuale Timișoara, ediția cu numărul 95;

Expoziția permanentă „Artă Bănățeană și Artă Modernă Românească”;

Expoziția permanentă „Artă Europeană” – Fondul Ormos Zsigmond;

Expoziția permanentă „Laborator restaurare-conservare”;

Expoziția permanentă colecția „Corneliu Baba”.

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

Expoziția „Banatul Habsburgic. Restituiri istorice”, în Sala expozițională, corp A, parter;

Expoziția permanentă, în aer liber;

Expoziția „Vatra”, la obiectivul Casa Națională.

SÂMBĂTĂ, 20 SEPTEMBRIE

Centrul Multifuncțional Bastion

Expoziția colectivă de artă „România Pitorească”, la Centrul de Informare Turistică al Județului Timiș.

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă „Istoria militară a Banatului”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția „Spațiile Oravitzan”;

Expoziția permanentă „Ștefan Popa Popa’s”, Bastion Maria Theresia;

Expoziția „Mănăstirea Cisterciană de la Igriș (1179-1500), din perspectiva cercetărilor arheologice”, Bastion, mansarda B1.

Muzeul Național de Artă Timișoara

MNArT Open View: „O vitrină, patru destine”;

Expoziția interactivă „Bufetul Simțurilor”, în Galeria Arcada;

Expoziția „Utopie și cercetare. Grupurile experimentale timișorene 111 și Sigma (1966-1981)”;

Expoziția „Chroma”, în Galeria Arcade;

Expoziția „Mezzotinta”;

Salonul Anual al Artelor Vizuale Timișoara, ediția cu numărul 95;

Expoziția permanentă „Artă Bănățeană și Artă Modernă Românească”;

Expoziția permanentă „Artă Europeană” – Fondul Ormos Zsigmond;

Expoziția permanentă „Laborator restaurare-conservare”;

Expoziția permanentă colecția „Corneliu Baba”.

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

Expoziția „Banatul Habsburgic. Restituiri istorice”, în Sala expozițională, corp A, parter;

Expoziția permanentă, în aer liber;

Expoziția „Vatra”, la obiectivul Casa Națională;

„ Tîrgul Meșterilor Populari”, ediția XXV;

Spectacol folcloric, între orele 14:00 – 18:00.

Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin”

Concert „Pavilionul de Plastic”, la Bastion Maria Theresia, ora 20:00.

DUMINICĂ, 21 SEPTEMBRIE

Centrul Multifuncțional Bastion

Expoziția colectivă de artă „România Pitorească”, la Centrul de Informare Turistică al Județului Timiș.

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă „Istoria militară a Banatului”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția „Spațiile Oravitzan”;

Expoziția permanentă „Ștefan Popa Popa’s”, Bastion Maria Theresia;

Expoziția „Mănăstirea Cisterciană de la Igriș (1179-1500), din perspectiva cercetărilor arheologice”, Bastion, mansarda B1.

Muzeul Național de Artă Timișoara

MNArT Open View: „O vitrină, patru destine”;

Expoziția interactivă „Bufetul Simțurilor”, în Galeria Arcada;

Expoziția „Utopie și cercetare. Grupurile experimentale timișorene 111 și Sigma (1966-1981)”;

Expoziția „Chroma”, în Galeria Arcade;

Expoziția „Mezzotinta”;

Salonul Anual al Artelor Vizuale Timișoara, ediția cu numărul 95;

Expoziția permanentă „Artă Bănățeană și Artă Modernă Românească”;

Expoziția permanentă „Artă Europeană” – Fondul Ormos Zsigmond;

Expoziția permanentă „Laborator restaurare-conservare”;

Expoziția permanentă colecția „Corneliu Baba”.

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

Expoziția „Banatul Habsburgic. Restituiri istorice”, în Sala expozițională, corp A, parter;

Expoziția permanentă, în aer liber;

Expoziția „Vatra”, la obiectivul Casa Națională;

„ Tîrgul Meșterilor Populari”, ediția XXV;

Spectacol folcloric, între orele 14:00 – 18:00.

Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin”