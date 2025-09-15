Ex-polistul Silviu Balaure, cel mai bun pasator decisiv din Superliga, șase luni pe tușă!

Ex-polistul Silviu Balaure este urmărit de ghinion! Cel mai bun pasator decisiv din eșalonul de elită și-a rupt ligamentele încrucișate și va sta pe margine o jumătate de an.

Jucătorul format la LPS Banatul și Politehnica Timișoara evoluează de patru ani la cel mai înalt nivel pentru AFC Hermannstadt, unde este o piesă de bază în angrenajul pus la punct de antrenorul Marius Măldărășanu. Balaure (29 de ani) s-a accidentat într-un meci amical.

„Sunt supărat, pentru că l-am pierdut pe Balaure. Am avut un meci amical, iar el și-a rupt ligamentul încrucișat. După o astfel de accidentare se stă șase luni. Am avut o astfel de accidentare, știu ce înseamnă și de aceea vreau ca toată lumea să fie alături de el, mă refer la tot ce înseamnă patroni, conducători, staff, jucători. Nu este ușor, mai ales după ce se va opera. Va intra în perioada de recuperare și cu o eventuală lipsă a răbdării din partea lui se poate agrava și de aceea trebuie susținut. El are nevoie de sprijinul nostru!”, a declarat Marius Măldărășanu.

Actualul contract al lui Silviu Balaure va expira în 2027. Celelalte echipe de seniori la care a activat acesta sunt ACS Poli Timișoara, Nuova Mama Mia Becicherecu Mic, FCM Baia Mare și Astra Giurgiu.