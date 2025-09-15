Polițist dat în judecată pentru răsturnarea unei autospeciale. Prejudiciu de peste 65.000 lei

Un agent de la Poliția Orașului Oțelu Roșu, județul Caraș-Severin, a fost acționat în instanță de Inspectoratul de Poliție Caraș-Severin pentru recuperarea prejudiciului de peste 65.000 de lei, după ce a răsturnat o autospecială într-un pârâu, pe un drum forestier unde accesul era interzis.

Incidentul a avut loc în noaptea de 3 iunie 2023, când polițiștii din Oțelu Roșu au fost sesizați despre o persoană în vârstă care se deplasa spre pădure, având asupra ei o frânghie și părând abătută, potrivit IPJ Caraș-Severin.

Un echipaj de poliție s-a deplasat pe un drum forestier, unde mașina s-a împotmolit în nămol. Pentru sprijin, la fața locului a ajuns un al doilea echipaj, cu o autospecială Dacia Duster. Agentul aflat la volan a ales să continue deplasarea pe drumul forestier, deși accesul era restricționat și carosabilul neasfaltat.

Din cauza condițiilor meteo nefavorabile și a drumului îngust, malul pârâului Valea Ohăbii s-a surpat, iar autospeciala s-a răsturnat în albia pârâului. Cei patru polițiști din vehicul au scăpat nevătămați, însă autoturismul a fost grav avariat, costul reparațiilor fiind estimat la peste 65.000 de lei.

În baza deciziei Curții Constituționale din 2022, care prevede că angajatorul nu poate reține prejudiciul direct de la angajat fără acordul acestuia, Inspectoratul de Poliție Județean Caraș-Severin a deschis proces împotriva agentului pentru recuperarea pagubei, potrivit Mediafax.

Sursa foto: sindicateuropol.ro