Alb-violetele Timişoarei au obţinut o nouă victorie, printr-un penalti transformat în ultimul minut regulamentar

Alb-violetele Timişoarei au obţinut o nouă victorie. În etapa a patra a SuperLigii de fotbal feminin, Politehnica Timișoara s-a impus la limită, scor 1-0, în meciul disputat în deplasare cu CSM Unirea Alba Iulia.

Alb-violetele s-au întrecut în ratări, însă – cel mai important – și-au îndeplinit obiectivul, smulgând cele trei puncte grație unui gol înscris pe final de joc. Prima parte a meciului a fost dominată de formația pregătită de Orlando Ștefan, care a pus presiune încă din primele minute. Lipsa de luciditate în fața porții și-a spus cuvântul și deschiderea de scor a fost amânată. Denisa Heisu, Bianca Ienovan și Melisa Șodinca și-au notat câte o fază importantă în primul sfert de oră.

La poarta timișoreană, Florentina Ancăș a ratat o ocazie bună, Cosmina Roșu prinzând în doi timpi. În minutul 32, Bianca Ienovan a lobat-o pe goalkeeper-ul Sara Câmpean, iar în urma contactului dintre cele două arbitrul de centru a dictat penalty. Polista Nikoleta Kurja a șters însă bara laterală de la punctul cu var și tabela a rămas nemodificată. Bănățencele au presat în continuare și au ratat până la pauză prin Nadejda Colesnicenco, Anda Jivan și Bianca Ienovan.

Și în repriza secundă au curs ocaziile la poarta Unirii. Mai întâi, Anda Jivan a reluat spre poartă din întoarcere după o lovitură liberă, fără probleme pentru portar. Apoi, în minutele 71 și 76, Laura Rus și Nikoleta Kurja au trimis pe lângă poartă. Și a venit faza din ultimul minut regulamentar, când Aida Bucșa a fost oprită neregulamentar de Bianca Banciu în careu, iar Laura Rus a transformat de la 11 metri. Fluier final și trei puncte extrem de importante pentru Politehnica Timișoara, care își va măsura forțele în etapa următoare cu campioana Farul Constanța. Partida se va desfășura duminică, de la ora 15, pe stadionul „Știința”.

Politehnica Timișoara: Cosmina Roșu, Anda Jivan, Nadejda Colesnicenco, Irina Apostol, Denisa Heisu (Tania Noje ’62), Nikoleta Kurja (cpt), A.M. Bucșa, Andreea Șepețan (Dana Cioablă ’62), Laura Rus, Melisa Șodinca (Alexia Suba ’90), Bianca Ienovan. Rezerve neutilizate: Mara Ghișe, Gabriela Ivăncescu, Alexia Vasilescu, Anastasia Grecu-Băiaș. Antrenor: Orlando Ștefan.

„Chiar dacă jocul nostru nu a fost la cel mai bun nivel, am reușit să obținem trei puncte extrem de importante în economia campionatului. Le-am spus fetelor încă din săptămâna premergătoare duelului cu Alba Iulia că ne așteaptă o partidă foarte grea, în fața unui adversar incomod, organizat defensiv pe două linii – și așa a și fost. Partea bună este că toate fetele sunt sănătoase, astfel că vom putea aborda meciul cu Farul Constanța în formulă completă. Deși întâlnim una dintre cele mai puternice echipe din fotbalul feminin românesc, cu jucătoare cu selecții la loturile naționale și un lot experimentat, faptul că jucăm pe teren propriu ne obligă să abordăm partida pentru a obține maximum: să țintim toate cele trei puncte. Îi așteptăm în număr cât mai mare pe toți suporterii alb-violeți, duminică, de la ora 15, pe stadionul <<Știința>> – casa fotbalului feminin”, a declarat tehnicianul polist Orlando Ștefan.