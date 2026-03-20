Încep lucrările de consolidare pe DN 59B, între Cruceni și Livezile

Începând cu data de 23 martie 2026, va demara execuția lucrărilor pentru consolidarea drumului național DN 59B, km 44+000 – km 60+000 (sectorul cuprins între Cruceni și Livezile, jud. Timiș), transmite Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara (DRDP Timișoara).

Contractul, care cuprinde proiectare, execuție și asistență tehnică, în valoare de 50.597.400,01 lei fără TVA, a fost atribuit, în urma unei licitații publice, antreprenorului Asocierea Drumuri și Poduri Banat S.R.L. & Antrepriza de Construcții Drumuri și Autostrăzi S.R.L. & Buzu R.R.B. Design S.R.L. & DRU-PO S.R.L. și are termen de execuție a lucrărilor – 12 luni.

Proiectul de consolidare cuprinde execuția lucrărilor de drum, realizarea dispozitivelor de colectare și evacuare a apelor pluviale, amenajarea intersecțiilor cu drumurile laterale atât în intravilan, cât și în extravilan, amenajarea acceselor la proprietăți pe o lățime 3 m și lungime variabilă, refacerea parcărilor auto și a stațiilor pentru mijloacele de transport în comun (2 în Giera, 2 în Toager).

CITEȘTE ȘI: Chuck Norris a ajuns de urgență la spital

De asemenea, investiția include lucrări de protecție și consolidare a drumului în zonele în care acesta se apropie de calea ferată Jebel – Giera, intervenții specifice pentru sistemele de îmbunătățiri funciare, măsuri de siguranță a circulației și protecție a mediului.