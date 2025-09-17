Incendiu la o anexă din curtea unei biserici, la Dudeștii Noi: 35 de copii și 4 dascăli evacuați

Miercuri, în jurul orei 16:15, Pompierii timișeni au fost anunțați despre izbucnirea unui incendiu la o anexă în comuna Dudestii Noi.

La locul evenimentului s-au deplasat de urgență pompierii din cadrul Detașamentelor 1 și 2 Timișoara cu 4 autospeciale de stingere, precum și 2 ambulanțe SAJ.

În sprijin a fost alertat Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență din comună.

Incendiul se manifestă la o anexă din curtea unei biserici, utilizată în scop didactic.

35 de copii și 4 cadre didactice s-au autoevacuat, a transmis ISU Timiș.

UPDATE: Flăcările au fost stinse. Pompierii acționează pentru înlăturarea tuturor aspectelor negative și identificarea focarelor ascunse.

Incendiul s-a produs la acoperișul și fațada unei anexe, cel mai probabil, din cauza fumatului în locuri neamenajate corespunzător.

Pompierii au reușit să limiteze extinderea incendiului la încăperile din clădirea învecinată (utilizată în scop didactic).

Din fericire nu s-au înregistrat victime.

Sursa foto: ISU Timiș

