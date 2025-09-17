Educatoarea din Timișoara de la grădinița privată unde un copil a murit înecat a fost arestată

Acuzată de ucidere din culpă pentru că a lăsat nesupravegheat un copil care s-a înecat într-un iaz, o educatoare din Timișoara a fost arestată pentru 30 de zile. Decizia a fost luată de Tribunal după ce Parchetul a contestat măsura inițială a controlului judiciar.

Un copil de un an și opt luni s-a înecat la începutul lunii, într-un iaz ornamental aflat în apropierea grădiniței pe care o frecventa. Copilul fusese scos pentru recreere într-un spațiu amenajat în aer liber, împreună cu alți copii, în timpul programului, iar la un moment dat s-a constatat lipsa acestuia. Responsabilă pentru tragedie a fost indicată educatoarea care îl avea în grijă pe cel mic.

„În fapt, s-a reţinut că în data de 01.09.2025, inculpata, având ocupația de educatoare, aflându-se în timpul programului de lucru și având în supraveghere mai mulți copii, printre care și persoana vătămată minoră, în jurul orei 11.14 a lăsat-o nesupravegheată pe aceasta, aspect ce a condus la decesul prin înec al acesteia în iazul artificial al terasei din apropiere”, a transmis Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara.

Procurorul de caz a formulat propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile, iar judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Timișoara a dispus luarea măsurii controlului judiciar.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara a formulat contestație împotriva deciziei judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Timișoara.

Marți, judecătorii de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Timiș au admis contestația și au dispus luarea măsurii arestului preventiv pentru 30 de zile împotriva femeii.