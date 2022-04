În timp ce plânge pe umărul impostoarei de la Piețe, o fruntașă useristă își îndeamnă colegii să ia la puricat CV-urile peneliștilor (galerie foto)

Dezvăluirile de săptămâna trecută ale “Renașterii bănățene” i-au iritat la maximum pe câțiva membri ai USR cu mult timp liber. Atât de mult încât n-au avut altceva mai bun de făcut decât să înceapă să plângă, virtual vorbind, pe umărul impostoarei plantate de partidul lor, în urma unui concurs aranjat grosolan, în funcția de director adjunct al SC Piețe SA, entitate controlată de Consiliul Local Timișoara, for în care useriștii sunt majoritari.

Nervoși că nu i-am ridicat mingi la fileu Cătălinei Jahn în discuția – nu interviul! – pe care am avut-o față în față, la sediul SC Piețe SA, ci am îndrăznit să o punem în dificultate cu niște întrebări extrem de simple, unii colegi de partid ai acesteia au răbufnit pe grupul intern de Facebook al organizației locale.

Jigniri în public, scuze în privat

Dintre războinicii de tastatură s-a evidențiat consiliera locală Aida Szilagyi, dumneaei grăbindu-se să-i explice colegei care a postat pe grup linkul articolului nostru (https://renasterea.ro/o-secretara-pe-stil-nou-a-ajuns-director-adjunct-peste-pietele-timisoarei-desi-nu-stie-nici-titlurile-legilor-cu-care-lucreaza/):

“Cred că s-a emoționat, era clar că urmăreau să o denigreze, nu trebuia să stea de vorbă cu ei. Presa e toată plătită, să zică mizerii despre USR. Cu ăștia nu are rost să stai de vorbă, nu sunt onești”. După ce am intrat în posesia capturilor foto de pe grupul de Facebook, am sunat-o pe doamna Szilagyi, solicitându-i să îmi detalieze faza cu mizeriile despre USR pe care le-aș scrie contra cost.

Surprinsă că am aflat și despre derapajul dumneaei, Aida Szilagyi a bătut în retragere, precizând că nu m-a nominalizat pe mine personal – deși acuzația era făcută în contextul dezvăluirilor publicate în articolul scris de mine -, ci că vorbea în general. Mai mult, doamna Szilagyi mi-a cerut scuze, deși părerile de rău ale dumneaei, chiar și sincere să fi fost, mă interesau prea puțin. Faină treabă să arunci cu noroi în public și să-ți ceri scuze în particular, nu-i așa?

Atitudine de postac: după cum bate vântul

Altă useristă revoltată își certa colega care a îndrăznit să posteze link-ul articolului: “Serios? Ziaristul respectiv a mers pornit să denigreze oamenii USR și din păcate vor mai urma astfel de articole. Dar dacă ne uităm atent la articol, nu e deloc despre Piețe, e un atac direct la persoană, iar întrebările sunt de toată jena. Nu are nimic de a face cu conducerea piețelor, ba mai mult nici nu era interesat de așa ceva. Eu zic să nu punem paie unde nu este foc. E o mizerie de articol. Dacă nu îl postai, trecea nevăzut…”.

Acum ce să zic: nu că voi ca să mă laud, nici că voi să înspăimânt pe cineva, dar eu “am mers pornit” să demasc o impostoare și exact asta am făcut. Și da, afirmația următoare e corectă: dacă voi mai întâlni sinecuriști din ăștia plantați în administrație de USR, îi voi demasca și pe ei. Iar în ceea ce privește întrebările puse de mine, care ar fi “de toată jena”, sunt convins că, dacă i le-aș fi adresat unui impostor de la PNL sau PSD, ar fi fost catalogate drept geniale de aceeași useristă cu ochelari de cal.

Membrii USR să stea liniștiți: sunt obișnuit cu etichetări din astea de pe vremea când scriam despre ilegalitățile comise în timpul administrației Robu în Timișoara sau despre cele săvârșite de primarii PSD din Dumbrăvița (Victor Malac) sau Parța (Mihai Petricaș). Apropo, nici unul dintre cei trei nu mai este astăzi primar.

Și încă un detaliu: cu doar o săptămână înainte, pagina oficială de Facebook USR PLUS Timiș preluase articolul “Trupa de peneliști integri care s-a aflat la butoanele Primăriei Timișoara a lăsat în urmă un prejudiciu de 32 de milioane de euro”, scris tot de subsemnatul, iar unii acuzatori de-acum dădeau atunci like…



Mai există o speranță…

Dar, în pofida trendului impus de postaci care neagă orbește evidența, în USR Timiș există și oameni lucizi, care nu se sfiesc să observe că aspectele semnalate de mine sunt reale. Iată o postare edificatoare în acest sens: “M-am uitat și eu peste CV-ul doamnei Cătălina Jahn. Sincer, nu văd nici un fel de experiență pentru a putea fi <catapultată> direct pe poziția de director (3 poziții anterioare de secretară). Pe termen mediu și lung, astfel de numiri îndoielnice, cumulate, dăunează imaginii partidului”.

Să moară și capra vecinului!

Iar acum avem plăcerea să vă prezentăm soluția găsită de consiliera locală Aida Szilagyi pentru a rezolva cazul de impostură crasă dezvăluit de ziarul nostru. Cităm din opera doamnei Szilagyi: “O mizerie la adresa Cătălinei care ar putea face treabă foartă bună dacă ar și lăsa-o peneliștii… mă întreb dacă la ăștia le-a examinat cineva CV-ul”.

Instantaneu, ideea Aidei Szilagyi este preluată de o altă colegă: “Părerea mea e că avem nevoie de o abordare gen Valeriu Nicolae și luat la puricat CV-urile tuturor PNL-iștilor din administrația locală. Cred că ar ieși niște chestii interesante din asta. Și postat online masiv. Sau aruncat în față ca replică când mai aruncă ei cu acuze pe la TV, în CL sau prin postările lor. Sau chiar în comentarii la site-urile de știri care scot articole de genul ăsta. Sorin Șipoș, Dominic Samuel Fritz, ce părere aveți? Eu m-aș băga la asta. Dar o să am nevoie de ajutor. Nu îi cunosc pe toți liberalii din administrația locală”.

Altruismul membrei USR este aplaudat imediat de Aida Szilagyi, care își mobilizează colegii: “Faină idee, cine vrea să se ocupe?”.

Un alt userist sesizează încercarea de mușamalizare a scandalului: “Asta-i pe modelul <să moară și capra vecinului>. Poate ar fi mai bine ca să nu se mai facă angajări clientelare, să găsiți profesioniști pe bune, cu CV-uri reale”. Doamna care preluase ideea lansată de Aida Szilagyi, de examinare a CV-urilor peneliștilor, sare de îndată la contraatac: “(…) Aveți probe pentru ce afirmați? Cum că concursul de la Piețe pentru director adjunct a fost aranjat?”.

Le-am pus probele pe masa, dar le-au băgat în sertar

Am răspuns noi în locul useristului luat la rost, în articolul intitulat “Lipitoarea de afișe ajunsă șefă peste noapte a fost accepată pe blat la concurs” și publicat la vreo două zile după aceste schimburi de replici din spațiul virtual.

Am scris cu subiect și predicat că acel concurs de selecție a fost trucat încă din start, din anunțul care omitea condiția experienței în funcții de conducere pe care trebuia să o îndeplinească orice candidat. Doar că, brusc, n-a mai avut nimeni timp să discute despre probele aranjării concursului, probabil toți războinicii de tastatură erau deja prinși cu verificarea CV-urilor liberalilor. Nu că ar fi un lucru rău, dimpotrivă, dar să nu-i incomodeze la citit ditamai bârna din ochii lor…