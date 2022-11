În premieră pentru România, UVT găzduiește European Quality Assurance Forum 2022

În aceste zile, la Universitatea de Vest din Timișoara se desfășoară, în premieră pentru România, European Quality Assurance Forum (EQAF) 2022, cea mai mare și prestigioasă conferință internațională în domeniul asigurării calității învățământului universitar. Evenimentul a fost gândit pentru peste 300 de participanți internaționali.

EQAF creează un cadru pentru dezbateri, dezvoltare profesională și schimburi de bune practici pentru toate entitățile implicate în procesul de asigurare a calității învățământului universitar, respectiv universități, agenții de evaluare externă a calității, instituții europene sau organizații studențești. Conferința este organizată de membrii grupului E4: European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), European University Association (EUA), European Association of Institutions in Higher Education (EURASHE) și European Students’ Union (ESU). Ministerul Educației este partener al evenimentului.

Tema de anul acesta a conferinței este ”Shaping or sharing? QA in a value-driven EHEA (European Higher Education Area)”. Această tematică combină mai multe sesiuni de comunicare despre politici și tendințe la nivel european, cercetări și exemple practice despre evoluțiile actuale în asigurarea calității.

Valorile comune ale sistemelor democratice din învățământ superior – cum ar fi libertatea academică, autonomia instituțională, participarea studenților la guvernarea instituțiilor de învățământ superior, incluziunea și echitatea – sunt în centrul dezbaterilor propuse în cadrul conferinței.

Aceste valori vin să consolideze și să unească sistemele de învățământ superior, dar și să încurajeze cooperarea și mobilitatea internațională, permițând în același timp instituțiilor să își dezvolte în mod independent propriile obiective, au transmis reprezentanții UVT.