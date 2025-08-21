În memoria eroilor şi a veteranilor de război din Regimentul 6 Artilerie Grea

Memoria eroilor şi a veteranilor de război din Regimentul 6 Artilerie Grea „Tribunul Ioan Axente Sever” a fost cinstită, miercuri, în cadrul unui serviciu religios, la Catedrala Mitropolitană din Timişoara.

Militarii din Brigada 18 Cercetare Supraveghere „Decebal” și urmaşii veteranilor de război din Regimentul 6 Artilerie Grea „Tribunul Axente Sever” au depus apoi o coroană de flori la placa memorială ridicată în cinstea militarilor din acest regiment, aflată în incinta sediului Muzeului Banatului.

Finalul comemorării a fost marcat solemn prin intonarea ,,Stingerii” de către formaâia de muzică militară a Brigăzii 18 Cercetare Supraveghere „Decebal”.

Evenimentele au fost organizate de către urmaşii veteranilor de război din Regimentul 6 Artilerie Grea „Tribunul Ioan Axente Sever”, cu sprijinul Arhiepiscopiei Timişoarei, Brigăzii 18 Cercetare Supraveghere „Decebal”, Muzeului Naţional al Banatului.

„Înfiinţat în 1923, Regimentul 6 Artilerie Grea român a avut garnizoana de reşedinţă la Alba Iulia, comuna Floreşti (judeţul Cluj), Sibiu şi Timişoara (sediul Muzeului Banatului din Piaţa Huniade nr. 1).

A participat la campania armatei române împotriva Uniunii Sovietice de la începutul acesteia (22 iunie 1941), sprijinind acţiunile de luptă ale trupelor române si germane la trecerea Prutului (3 iulie 1941), trecerea Nistrului (17-19 iulie 1941) şi cucerirea Odessei (16 octombrie 1941), până la 23 August 1944.

După lovitura de stat de la 23 August 1944, când România s-a alăturat Naţiunilor Unite, a luat parte în cooperare cu trupele româno-sovietice la acţiunile de luptă împotriva trupelor germano-maghiare, ce au dus la eliberarea zonei petrolifere din Valea Prahovei, eşecul ofensivei germano-maghiare asupra Timişoarei (10-17 septembrie 1944) şi revenirea nord-vestului Transilvaniei la teritoriul naţional al României (25 octombrie 1944).

Sub conducerea dlui veteran de război Constantin Călina veteranii de război din acest regiment au organizat între 1987-2011 o aniversare în memoria celor căzuţi pe câmpul de luptă în fiecare an la 20 august la ora 9, la sediul Muzeului Banatului din Piaţa Huniade nr. 1 din Timişoara, regimentul supravieţuind ofensivei sovietice declanşată la 20 august 1944 pe aliniamentul Iaşi-Chişinău.

Aniversarea este cea mai longevivă manifestare a veteranilor de război din armata română şi a urmaşilor acestora.

În 1992 la ea participau 78-80 persoane, iar în cursul anului 2022 ne-a părăsit şi dnul colonel în retragere Constantin Călina, în vârstă de 100 de ani.

Din acest motiv veteranii de război ai regimentului şi urmaşii acestora, la iniţiativa dlui profesor Laurenţiu Mioc şi a dlui col. (r) Neculai Stegăriţă, au decis continuarea tradiţiei de comemorare a eroilor şi a veteranilor de război din Regimentul 6 Artilerie Grea român după 2011”, au transmis organizatorii într-un comunicat primit de la prof. Laurenţiu Mihoc.