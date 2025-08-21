Aproape jumătate dintre candidații din Timiș au depus contestații în cea de-a doua sesiune a bacalaureatului 2025

Aproape jumătate dintre candidații care au susținut în județul Timiș cea de-a doua sesiune a bacalaureatului din acest an au depus contestații.

Procentul de promovabilitate în Timiș a fost de 30,70%: candidații din promoția curentă – 27,35%, iar cei din promoțiile anterioare – 35,73%.

Potrivit datelor transmise de Inspectoratul Școlar Județean Timiș, la această a doua sesiune s-au înscris 1.175 de candidați, dintre care prezenți au fost 974.

În urma rezultatelor inițiale, au fost depuse 431 de contestații, cele mai multe fiind la matematică (133) și la limba română (127).

Rezultatele finale vor fi afișate în 26 august.