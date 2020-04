Handbaliştii alb-violeţi vor redeschide balul pe semicerc

Consiliul de Administraţie al Federaţiei Române de Handbal s-a întrunit pentru a decide când se vor relua competiţiile la masculin şi la feminin.

Cu zece voturi pentru şi patru împotrivă s-a hotărât că ligile naţionale se vor relua conform variantelor propuse de FRH. Trei membri nu au fost prezenţi la întâlnirea de ieri, informează site-ul prosport.ro, citat de Digi Sport.

Conform deciziilor luate de forul condus de Alexandru Dedu, sezonul la feminin se va relua pe 5 iunie cu cele două sferturile de finală rămase de disputat din Cupa României.

La masculin, primele partide vor avea loc pe 31 mai, restanţele Potaissa Turda – Dinamo Bucureşti şi SCM Politehnica Timişoara – HC Buzău, mai scrie sursa menţionată.

Hotărârile vor fi aplicate doar în situaţia în care starea de urgenţă nu va fi prelungită.

În competiţia feminină mai sunt de jucat şapte etape plus turneul Final Four al Cupei României. La masculin, mai sunt de disputat încă trei etape plus turneul Final Four al Cupei României. Nu se vor mai juca play-off şi play-out.

Site-ul prosport.ro mai scrie că întrecerile vor fi îngheţate dacă starea de urgenţă va fi prelungită la mijlocul lunii mai. O decizie finală va fi luată pe 17 mai.