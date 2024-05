Gheorghe Mureșan, singurul român care a jucat în NBA: „La Timișoara am trăit una dintre cele mai frumoase experiențe din lumea baschetului”

Elevii de la Școala Gimnazială nr. 7 Sfânta Maria din Timișoara (profesor: Camelia Bratu) și cei de la Școala Gimnazială nr. 2 Lugoj (profesor: Elena Bratu) care au reprezentat cel mai vestic județ al țării la turneul final, de la Cluj-Napoca, al Jr. NBA League România au avut ocazia să-l cunoască pe Gheorghe Mureșan, singurul român care a jucat în cel mai puternic campionat de baschet din lume – NBA. Între poze, autografe și discuții cu cei mici și cu părinții lor, „Big Ghiță” și-a făcut timp pentru un interviu acordat cititorilor „Renașterii bănățene”, rememorând, printre altele, emoțiile de anul trecut, când a fost prezent la Final Four-ul organizat la sala „Constantin Jude”.

– Un nume mare al baschetului românesc și al celui mondial se întoarce din nou acasă în calitate de ambasador al Jr. NBA League România. Anul trecut ați fost prezent la turneul final de la Timișoara, iar acum l-ați bifat, cu mare bucurie, pe cel de la Cluj-Napoca. Cât de importantă este această competiție pentru copiii cu vârsta cuprinsă între șase și zece ani care iau contact pentru prima dată cu mingea de baschet?

– Mă bucur să fiu prezent în fiecare an la finalele Jr. NBA League România și sper ca tradiția să se continue. Anul trecut, când am venit la Timișoara, a fost una dintre cele mai frumoase experiențe pe care le-am avut, cu meciurile din semifinale și cu finala dintre școlile din Timișoara și Cluj-Napoca. Au fost jocuri foarte frumoase, dar cel mai important este să-i vezi pe copii cum se bucură pentru echipa lor. Pentru cei mici, această competiție înseamnă în primul rând bucuria de a fi într-o echipă de baschet și de a se găsi satisfacție în cadrul acelui grup indiferent dacă reușesc să câștige sau dacă suferă o înfrângere.

Copiii învață, cu acest prilej, să lucreze într-o echipă, să devină lideri și, pe lângă astea, o asemenea activitate înseamnă și sănătate – fizică și psihică. Jucând baschet te bucuri pentru coechipieri și îi ajuți, sunt trăiri pe care le găsești greu în altă parte în afara sportului. La un joc de baschet este foarte bine și totodată interesant cum crește, de la un minut la altul, bucuria pe măsură ce marchezi coșuri. La fel poate fi trăită o mică dezamăgire atunci când primești un coș…

Sunt trăiri speciale care fac parte din viață, cei mici se vor confrunta cu ele ulterior, când vor crește mari. Și copiii de pe margine sunt entuziasmați, pentru că echipa lor favorită este pe teren. O încurajează, o aplaudă, iar ei trăiesc acest moment. Iată, nu trebuie să joci la un nivel foarte înalt pentru a avea parte de o asemenea experiență, ei au asemenea trăiri între vârsta de șase ani și cea de zece ani. Și este foarte frumos! Important este ca ei să se bucure și să trăiască într-o asemenea atmosferă generată de jocul de baschet.

– Poate fi Jr. NBA League România o rampă de lansare pentru unii copii?

– Chiar îmi doresc ca unii dintre ei să continue să joace baschet și să-și păstreze bucuria de a evolua pe teren atunci când ajung la cluburi. Când ești mic, părinții te înscriu la sportul la care ei cred că tu ești bun, dar asta nu înseamnă că îți și place. De multe ori nu știi ce îți place. Copiii de la Jr. NBA League sunt într-o echipă de baschet și pot vedea dacă le place sau nu, iar după încheierea competiției pot alege dacă vor continua sau vor încerca un alt sport. O altă bucurie pentru acești copii, poate chiar mai importantă, este că ei își reprezintă școala, locul unde își petrec majoritatea timpului. Iar acest statut îi ajută să devină liderii școlii lor.

Să mergi de la Timișoara și să îți reprezinți școala într-o asemenea competiție și într-o asemenea atmosferă este ceva foarte frumos, iar când te întorci la școală poți să le povestești colegilor că ai fost la un asemenea turneu final și ți-ai reprezentat instituția de învățământ. Nici măcar nu contează dacă ai câștigat sau ai pierdut! Toți elevii școlii știu că acești copii sunt în echipa de baschet care îi reprezintă. Eu sper ca părinții și copiii să se apropie și mai mult de școală în urma acestei experiențe.

Părinții sunt foarte ocupați cu munca, trebuie să-i înțelegem, este foarte greu pentru ei să-i ducă pe cei mici de la școală la antrenamente. Dar atunci când copiii se bucură de ceva ei sunt dispuși să facă sacrificii! Există multe studii făcute pe copiii care practică un sport și constatările sunt că ei se concentrează mai bine atunci când sunt la ore la școală. Cum se întâmplă asta? Când practici un sport îți reglezi gândirea și atenția, pentru că îl asculți pe antrenor, ești concentrat la ce îți spune la antrenamente și la meciuri.

– Jr. NBA League este un proiect gândit și implementat de colosul numit NBA, care este și o adevărată locomotivă ce tractează acest sport la nivel mondial…

– Într-adevăr, NBA este o locomotivă a baschetului mondial. Michael Jordan și alții ca el sunt adevăratele motive pentru care mulți jucători s-au apucat de baschet. NBA a creat o atmosferă ce i-a determinat pe mulți să practice acest sport. Amintiți-vă de primul Dream Team american, cel de la Jocurile Olimpice din 1992, de la Barcelona. Toată lumea a fost înnebunită când au văzut jucători mari din NBA la Olimpiadă, iar acel moment a ajutat la dezvoltarea baschetului. Asta face NBA-ul, promovează baschetul.

Să vă spun un secret… Când am jucat eu în NBA între 1993 și 2000, în primul an eram doar opt jucători din Europa, iar acum 25 la sută dintre jucători provin din afara Statelor Unite ale Americii. Iar peste zece ani s-ar putea ca procentul să fie mai mare, undeva la 50 la sută. Mi-a spus cineva, atunci, că în 2020 se va ajunge la o asemenea situație, însă eu nu puteam să concep acest lucru. Primele două alegeri la următorul draft din NBA ar trebui să fie jucători din Europa, însă unul dintre ei s-a accidentat și situația s-ar putea schimba. În ultimii cinci-șase ani, MVP-urile au fost jucători din afara SUA.

Sunt jucători cu un mare impact și este foarte bine că se întâmplă așa, pentru că NBA-ul este un fenomen global. Mă bucură direcția în care se merge! În NBA sunt în jur de 500 de locuri în fiecare an, iar acestea trebuie ocupate de cei mai buni jucători din lume. Cu mulți ani în urmă, când a fost implementat proiectul Jr. NBA League, după ce a ieșit afară din SUA a devenit mai puternic decât cel din interior. NBA vrea să ridice nivelul baschetului la nivel mondial, de aceea sunt aduși jucători de peste tot.

– Este al doilea sezon când Jr. NBA League România este prezent și în județul Timiș. Directorul Conferinței de Vest și totodată cel care a adus această competiție în zona noastră este Dragan Petričević, de care vă leagă o frumoasă relație de prietenie…

– Îl iubesc foarte mult pe Dragan! Îl iubesc din 1996, când a venit prima dată la Cluj-Napoca. Este un om de baschet, care cunoaște baschetul și trăiește pentru acest sport. Uneori simt că am de învățat de la Dragan Petričević. Este un maestru al baschetului! Când cunoști oameni ca el și povestiți împreună este o adevărată plăcere. A ajutat foarte mult baschetul românesc și mă bucur că îmi este prieten.

În baschetul românesc avem nevoie de mai mulți oameni ca Dragan, care să ajute să crească acest sport. Știu cât de mult el lucrează pentru a ridica nivelul baschetului românesc, mă bucur mult că este implicat în proiectul Jr. NBA League România și sper să continue să o facă în continuare. Vrem să colaborăm și pe mai departe cu Timișoara pentru a promova baschetul și a-i ridica nivelul, toți trebuie să punem umărul în acest sens. Dragan este o persoană deosebită, îi urmăresc activitatea, urmăresc echipa din Timișoara și mă bucur atunci când câștigă. Timișoara este binecuvântată că îl are pe Dragan alături. Oriunde a fost el a făcut treabă foarte bună. La Cluj-Napoca este foarte iubit, a lucrat foarte bine aici, la fel și la naționala României.

– Ce soluții ați identificat pentru dezvoltarea baschetului românesc?

– Este foarte greu să găsești talente, jucătorii deosebiți nu se nasc în fiecare zi. Baschetul în Europa a crescut extrem de mult. Nu mai este baschetul din urmă cu cinci decenii, când erau șase echipe naționale, printre care URSS și Iugoslavia. Acum sunt mai multe țări și echipe foarte bune care au luat startul în urmă cu 30 de ani. Noi înotăm împotriva valurilor pentru a-i ajunge.

Avem nevoie de multe programe și de mulți antrenori implicați pentru a putea să ajungem sus. Talentele nu le găsești peste noapte, dar ele trebuie căutate. Trebuie atrase în acest sport și puse în pozițiile în care se simt bine, pentru a duce echipa națională printre primele din Europa. Va fi greu, dar nu imposibil! Cu răbdare și cu multă muncă putem atinge un asemenea obiectiv.

– Sunteți stabilit în SUA, la Washington, unde activați în continuare în lumea baschetului…

– Da, locuiesc la Washington. La Cluj-Napoca vin de două ori pe an, în vacanțe. Acum am venit special pentru finalele Jr. NBA League România. Lucrez cu Washington Wizards, sunt ambasadorul acestei echipe și merg la fiecare meci. Urmăresc ce se întâmplă în NBA, la universități și în licee. Ca jucător, cele mai bune rezultate le-am avut la Washington Bullets, probabil că din acest motiv am fost dorit acolo în această ipostază de ambasador. După ce mi-am încheiat cariera de jucător am făcut o pauză de patru ani, apoi m-am întors la Washington și sunt deja două decenii de când lucrez cu Wizards. Este foarte frumos, am probabil cel mai frumos serviciu care există în această lume!

