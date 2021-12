Atenție, șoferi: gheață neagră pe șoselele din România. Cum să te ferești de unul dintre cele mai mari pericole

Zăpadă, gheață, apă pe carosabil și frig. Sunt cele mai periculoase scenarii pentru șoferi, mai ales pentru cei începători.

Practic, aceasta este o peliculă fină de gheață care se formează direct pe asfalt, astfel încât ea are aceeași culoare și este extrem de greu de identificat. Denumirea vine de la faptul că stratul de greața este incolor (fără bule de aer) și nu obstrucționează culoarea asfaltului pe care s-a format, fiind extrem de greu de identificat și astfel foarte periculoasă. De obicei, gheața neagră se formează atunci când temperatura este aproape de punctul de îngheț.

” În principal, când vorbim despre mersul cu mașină, trebuie să știm că, iarnă, chiar dacă este uscat afară, aderența este mai mică, pentru că avem asfaltul rece. Chiar dacă avem cauciucuri de iarnă, aderența tot este mai mică decât vara. Desigur, este mai bună decât dacă am avea cauciucuri de vara, iarnă.

Când vorbim de carosabil ud, cu zăpadă, gheață sau polei, aderența este și mai mică. Însă mai periculos este faptul că aderența se schimbă. De exemplu, mergem pe un carosabil umed până la un anumit moment, apoi întrăm pe gheață sau pe polei (gheață neagră) pentru că, din diferite motive a scăzut temperatura asflatului.

Asta se întâmplă fie că am ieșit din localitate, unde avem temperatura mai mare decât în afară localității, fie că am trecut dintr-o zona unde a bătut soarele și asfaltul este mai cald, într-o zona unde a fost umbră și asfaltul este mai rece, fie că am urcat pe un pod unde poate să fie polei.