Gest de mare omenie al unui echipaj de jandarmi, lângă Timișoara. Ce au făcut după ce au terminat controalele

Un echipaj de jandarmi a devenit, fără ca membrii lui să știe, subiectul unei postări devenită virală pe rețelele de socializare. Totul s-a întâmplat în parcarea unui supermarket din Giroc, unde oamenii legi au mers în control.

Echipajul de jandarmi a controlat respectarea restricțiilor impuse de carantină. După care au observat că, în parcare, se afla un ob care vindea câteva mere și gutui. Și-au dat seama că are nevoie de ajutor și nu au ezitat. ceea ce au făcut i-a impresionat pe cei prezenți.

„Acum maxim jumătate de oră am asistat la un gest de omenie , umanitate în parcarea Carrefour din Giroc din partea unui echipaj de jandarmi , adică oameni care după ce au verificat respectarea măsurilor de protecție s- au oprit la domnul din poza care vinde mere și gutui . Nu au cumpărat dar i -au dat o plasa cu alimente . Nu am reușit să fac o poză dar am martori : alți oameni de la Bucătarul Stradal care îi oferă zilnic o masă caldă . Felicitări tuturor pentru umanitate !”, a postat un martor pe Facebook.