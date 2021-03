Răzbunare copilărească a primarului Dominic Fritz, după acuzaţiile privind carantina aduse de Alin Nica, preşedintele CJT

E război mare între PNL și USR PLUS în Timiș. Președintele Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, l-a băgat în corzi pe primarul Dominic Fritz, acuzându-l că nu a luat nici o măsură pentru ca să nu ajungă în situația instalării carantinei în Timișoara. De asemenea, șeful CJT susține că edilul-șef a votat intrarea în carantină fără să se gândească la măsuri pentru sectorul economic.

„Consider că nu s-a făcut o analiza temeinică, personalizată, care să țină cont de impactul economic, social și educațional. S-a ținut cont doar de factorul medical, care este esențial, însă cred că avem experiență de un an în care să ne putem rafina instrumentele și să nu apelăm la cel mai dur «medicament» pentru a rezolva problema cu care ne confruntăm. Cred că în plan local responsabilitatea care revine CLSU nu a fos îndeplinită corespunzător. De la preluarea mandatului și până azi nu a avut loc nicio singură întrunire a CLSU, în care să se discute, să se aprobe un plan adaptat de măsuri anti-Covid. Primarul este președintele acestui comitet și el este responsabil de convocarea acestuia”, a spus Alin Nica.

Atacul șefului CJT a mers mai departe și a spus că Dominic Fritz nu a testat angajații din primărie și a băgat ”sub preș” focarul de Covid de la Biroul de urbanism, agravând situația.

”Primarul nu a făcut nimic pentru a reduce rata de infectare. Ba mai mult, a trecut sub tăcere focarul de Covid de la Urbanism, nu testează angajații, nu are proceduri interne și a expus astfel populația la infectare în trei cazuri. Amintesc coada de la plata impozitelor, coada de la ghișeele STPT și coada de la autorizații pentru mărțișoare, la o rată de infectare de peste 5. Digitalizarea este practic inexistentă. Este trâmbițată doar în campanie electorală, însă nu s-a întâmplat nimic ca să evităm aceste cozi”, a prrecizat Nica.

Președintele CJT a argumentat astfel votul său împotriva carantinei: „Cluj-Napoca, în mijlocul lunii noiembrie, era într-o situație mult mai dificilă decât Timișoara. Avea peste 9 / 1.000 și totuși prefectul nu a luat această decizie, deși INSP a recomandat și acolo carantinare. Din păcate, în calculul incidenței la mia de locuitori nu s-a ținut cont de populația reală a Timișoarei. Calculul s-a făcut pe o populație de aproximativ 300.000 locuitori, valabilă la recensământul de acum 10 ani. Numărul real al celor care stau în Timișoara e mult mai mare, depășește 400.000 locuitori. Or, dacă facem o adaptare a acestui indice la numărul real de locuitori, am vedea că am fi undeva la 5 / 1.000. Acest argument a fost folosit și de cei de la Cluj Napoca”.

Nica a mai spus că nu s-a făcut o analiză personalizată, pe specificul local, ci s-a ținut cont doar de partea medicală: ”Din aceasta perspectivă eu consider că nu s-a făcut o analiză temeinică, personalizată, pe specificul local care să țină cont de impactul economic, social și educațional. Toată deciza s-a luat ținând cont exclusiv de factorul medical care într-adevăr este esențial, fiindcă de asta se impun decizii de genul acesta, de punere în carantină”.

Dominic Fritz a ripostat

Primarul Timișoarei a ripostat la atacurile aduse și, în semn de răzbunare față de criticile formulate de liderul CJT, amenință că-l va da afară pe directorul STPT, Nicolae Bitea, care este membru PNL! Iată ce a transmis Dominic Fritz:

”Într-o mișcare evident politicianistă, Alin Nica a început să mă atace ca să unească facțiunile din partid înainte de alegerile pentru șefia PNL Timiș. Înțeleg și accept că așa funcționează politica. Recunosc, însă, că nu mi-aș fi putut imagina cinismul cu care se joacă politic cu situația periculoasă în care se află Timișoara și județul Timiș. Comitetul Județean de Urgență (CJSU), al cărui vicepreședinte este Alin Nica, a carantinat 17 localități în ultimele luni, unele de mai multe ori, cum este cazul Dumbrăviței (de șase ori), Girocului (de trei ori), chiar și Dudeștii Noi, comuna pe care a condus-o. Niciodată, până acum, Alin Nica nu a criticat public deciziile de carantinare luate de CJSU.

A lansat o salvă de informații trunchiate și acuzații, unele de-a dreptul bizare. Ba că am mușamalizat infecțiile din direcția de urbanism, deși le-am anunțat într-o conferință de presă încă de acum 2 săptămâni. Ba că nu am trimis poliția locală să facă controale, deși știe că poliția locală de un an este în subordinea MAI, tocmai ca să ajute la combaterea pandemiei. Ba că nu am forțat firmele din Timișoara să folosească telemuncă, deși are informația că acest lucru nu este decis de primar, ci doar de către angajatori conform legii 55/2020, care enumeră măsurile împotriva pandemiei. Niciun primar nu are putere legislativă să vină cu măsuri mai stricte.

Dilema cu care s-a confruntat CJSU este tocmai că singurul cadru în care măsurile de restricții pot fi adaptate local față de cele naționale este cel de carantinare. Un reproș pe care urmează să-l anchetez este că nu s-au luat destule măsuri de precauție în mijloacele de transport în comun. Deși am primit mai multe asigurări că STPT face toate eforturile necesare și că tramvaiele și autobuzele nu sunt supraaglomerate, nu voi ezita să cer demiterea directorului STPT dacă Alin Nica are dreptate. (Bineînțeles că directorul este membru PNL și protejat de Nica în public și în culise).

Eu sunt cel mai dur critic al Primăriei Timișoara; este o instituție aproape disfuncțională care a fost pradă clicilor de partid pentru mult prea mult timp și din care firmele de partid au supt mult prea mulți bani, bani cu care sunt finanțate o parte dintre atacurile care acum vin spre noi. Dar, în ciuda limitărilor ei, am ajuns să admir lupta grea pe care o duce împotriva pandemiei”.

Așa stând lucrurile, devine tot mai limpede că actuala coaliție locală dintre PNL și USR PLUS este tot mai șubredă și ne putem aștepta la repoziționări politice, de vreme ce ”mariajul” realizat în urmă cu câteva luni e pe cale să se încheie.