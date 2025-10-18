Accident grav la Chevereșu Mare. A intervenit elicopterul SMURD

Sâmbătă, în jurul orei 15:55, Pompierii timișeni au fost solicitați să intervină la un accident rutier produs în localitatea Chevereșu Mare.

La fața locului s-au deplasat de urgență 8 pompieri cu o autospecială de primă intervenție și comandă, o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și o autospecială de descarcerare grea. În sprijin, a fost alocată o ambulanță SAJ și a fost alertat elicopterul SMURD.

În accident au fost implicate 2 persoane care se aflau într-o camionetă ce transporta lemne. Autovehiculul a părăsit partea carosabilă și s-a lovit de un copac. În urma impactului, pasagerul din dreapta (un tânăr de 16 ani) a rămas încarcerat, a transmis ISU Timiș.

Echipajele de pompieri au intervenit pentru extragerea în siguranță a victimei, care a fost predată conștientă, cu multiple traumatisme, echipajului medical. Ulterior, tânărul a fost transportat la spital cu elicopterul.

Șoferul camionetei a fost evaluat medical la fața locului, însă a refuzat transportul la spital.

Ce au stabilit polițiștii

Din primele cercetări efectuate la fața locului, a rezultat faptul că un tânăr de 25 de ani, a condus o autoutilitară pe Drumul Pădurii, în localitatea Chevereșu Mare, iar la un moment dat a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a părăsit partea carosabilă și s-a oprit într-un copac aflat în afara acesteia.

În urma evenimentului rutier, a rezultat rănirea pasagerului conducătorului auto, respectiv un minor în vârstă de 16 ani. Acesta a fost transportat la spital în vederea acordării îngrijirilor medicale de specialitate.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat faptul că tânărul de 25 de ani nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, precum și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Sursa foto: ISU Timiș / IPJ Timiș