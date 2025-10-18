Gospodinele din Deta au promovat produsele locale și tradițiile din Banat la Festivalul ”Magia Toamnei” din Vârșeț

Actualitate
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
Gospodinele din Deta au promovat produsele locale și tradițiile din Banat la Festivalul ”Magia Toamnei” din Vârșeț

Gospodinele din Deta au promovat produsele locale și tradițiile din Banat la Festivalul ”Magia Toamnei” din Vârșeț

Gospodinele din Deta au reprezentat orașul la Festivalul ”Magia Toamnei” din Vârșeț, unde au promovat produsele locale și tradițiile bănățene. Preparatele lor au cucerit vizitatorii prin gustul autentic.

La invitația Organizației Turistice Vârșeț și a Primăriei Vârșeț, Primăria Orașului Deta, reprezentată de Gospodinele Multiculturale, a participat la evenimentul „Magia Toamnei”, sărbătoare dedicată produselor locale, tradițiilor și turismului regional.

”Cu entuziasm și pricepere, reprezentantele Detei au promovat produsele producătorilor noștri locali din microregiunea Timiș–Torontal–Bîrzava, dar și potențialul turistic al orașului.

CITEȘTE ȘI: ANAF notifică instituțiile publice cu datorii fiscale. Lista datornicilor

Produsele expuse s-au bucurat de un real succes – numeroși vizitatori s-au arătat încântați de gustul autentic al preparatelor și de calitatea lor, revenind chiar și după degustare.

Felicitări doamnelor membre ale Centrului Cultural Deta și Gospodinelor Multiculturale, care, prin activitatea lor, promovează cu eleganță și mândrie identitatea multiculturală a Detei!”, transmite Primăria Orașului Deta.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *