Gospodinele din Deta au promovat produsele locale și tradițiile din Banat la Festivalul ”Magia Toamnei” din Vârșeț

Gospodinele din Deta au reprezentat orașul la Festivalul ”Magia Toamnei” din Vârșeț, unde au promovat produsele locale și tradițiile bănățene. Preparatele lor au cucerit vizitatorii prin gustul autentic.

La invitația Organizației Turistice Vârșeț și a Primăriei Vârșeț, Primăria Orașului Deta, reprezentată de Gospodinele Multiculturale, a participat la evenimentul „Magia Toamnei”, sărbătoare dedicată produselor locale, tradițiilor și turismului regional.

”Cu entuziasm și pricepere, reprezentantele Detei au promovat produsele producătorilor noștri locali din microregiunea Timiș–Torontal–Bîrzava, dar și potențialul turistic al orașului.

Produsele expuse s-au bucurat de un real succes – numeroși vizitatori s-au arătat încântați de gustul autentic al preparatelor și de calitatea lor, revenind chiar și după degustare.

Felicitări doamnelor membre ale Centrului Cultural Deta și Gospodinelor Multiculturale, care, prin activitatea lor, promovează cu eleganță și mândrie identitatea multiculturală a Detei!”, transmite Primăria Orașului Deta.