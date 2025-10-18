Antrenor din Premier League, demis chiar la finalul meciului echipei sale

Proprietarul formației Nottingham Forest l-a demis pe antrenorul Ange Postecoglou la câteva minute după înfrângerea în fața lui Chelsea, scor 0-3. Postecoglou a fost dat afară sâmbătă la doar 39 de zile după ce fusese numit în funcție.

Nottingham Forest l-a demis pe antrenorul Ange Postecoglou imediat după înfrângerea de sâmbătă, în meciul cu Chelsea, sâmbătă. În cele 39 de zile în fruntea echipei, Postecoglou nu a câștigat niciunul dintre cele opt meciuri pe care le-a avut.

„Clubul de fotbal Nottingham Forest poate confirma că, după o serie de rezultate și performanțe dezamăgitoare, Ange Postecoglou a fost demis din funcția de antrenor principal cu efect imediat. Clubul nu va face alte comentarii în acest moment”, se arată într-un comunicat al clubului, citat de AP.

La sfârșitul sezonului trecut Postecoglou a fost demis și de Tottenham, în ciuda faptului că a condus echipa până la titlul Europa League.

Nu se știe cine va fi înlocuitorul lui Postecoglou, dar presa britanică a relatat deja că Sean Dyche, fostul manager al lui Burnley și Everton, ar putea să preia conducerea în cazul în care Forest îl demite pe australian, potrivit Mediafax.

