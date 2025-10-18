WhatsApp va limita numărul de mesaje pe care utilizatorii le pot trimite fără a primi un răspuns

WhatsApp încearcă să rezolve problema spamului prin limitarea numărului de mesaje pe care utilizatorii individuali și companiile le pot trimite persoanelor necunoscute fără a primi un răspuns.

Măsura este globală, având impact asupra tuturor utilizatorilor din întreaga lume și este una dintre numeroasele schimbări efectuate de compania deținută de Facebook în ultimele luni pentru a combate spamul din mesaje, potrivit TechCrunch, citat de techrider.ro.

Limita va măsura toate mesajele trimise care nu primesc răspuns în termen de o lună, iar WhatsApp afirmă că utilizatorii vor vedea avertismente atunci când se apropie de prag, astfel încât să poată evita trimiterea de mesaje suplimentare până la atingerea limitei.

Fiecare mesaj trimis care rămâne fără răspuns va fi luat în calcul la limita lunară. Acest lucru este valabil pentru comunicările personale și pentru toate tipurile de afaceri, fie că este vorba de un mesaj individual, o notă de marketing sau o transmisie în masă către o listă. Dacă trimiteți câteva mesaje unei persoane pe care tocmai ați cunoscut-o și nu primiți niciun răspuns, fiecare dintre acestea va fi luat în calcul.

WhatsApp nu a divulgat limita specifică și testează diferite limite pe diverse piețe.

Înainte ca expeditorul să atingă limita, aplicația va afișa un mesaj pop-up care indică câte mesaje au fost trimise și ce se întâmplă acum, trimițând utilizatorilor un memento pentru a încetini ritmul sau pentru a-i stimula pe destinatari să răspundă.

Pe măsură ce WhatsApp s-a extins dincolo de simplele conversații individuale în grupuri, comunități și mesagerie de afaceri, căsuțele de mesaje au devenit mai aglomerate. Conform propriilor dezvăluiri anterioare, numărul de mesaje pe care le procesează zilnic depășește 100 de miliarde, iar volumul mesajelor a crescut brusc.

Toată această amploare a adus cu sine și mesaje agresive din partea marketerilor, recrutorilor și a străinilor.

WhatsApp a adăugat din ce în ce mai multe restricții pentru a preveni abuzurile.

A încercat să limiteze numărul de mesaje de marketing pe care companiile le pot trimite în fiecare lună și a adăugat mesaje care permit utilizatorilor să spună că nu doresc să primească promoții, dar să solicite în continuare ajutor, precum și să testeze limitele pentru trimiterea de mesaje.

Pentru companiile care utilizează aplicația WhatsApp Business sau platforma WhatsApp Business, mesajul este clar: mesajele nedorite trimise într-un singur sens vor atrage sancțiuni dacă nu generează răspunsuri.

Prin această schimbare, WhatsApp pune accentul pe calitatea conversației, nu pe volum. Companiile care comunică responsabil și obțin interacțiuni reale din partea utilizatorilor vor beneficia de o acoperire mai mare, în timp ce mesajele trimise în mod unilateral vor fi rapid limitate.

Pentru consumatorul mediu, acest lucru ar trebui să ducă la mai puține mesaje nedorite de la numere necunoscute și mai puține mesaje de urmărire care vă hărțuiesc atunci când le ignorați. Dacă un expeditor cu un volum mare se apropie de limită, WhatsApp îl va avertiza, astfel încât căsuța dvs. de mesaje să nu ajungă să fie afectată colateral într-o campanie destinată listelor mai mari.

Compania a declarat că acest test va fi disponibil în mai multe țări în următoarele săptămâni.