Fotbalul mic din Timiș își va alege, în curând, noua conducere

Peste ceva mai mult de o lună, îndelungata domnie a lui Dănuț Lața în fotbalul mic din Timiș va lua sfârșit. Fiindcă în jurul alegerilor ce vor fi organizate de Asociația Județeană de Fotbal Timiș (AJFT) în data de 24 februarie s-au iscat deja controverse și suspiciuni, am purtat o discuție cu Florian Mierea, secretarul general al asociației.

Inițial, am dorit să discutăm și cu încă președintele AJFT, însă domnul Lața a refuzat dialogul, pe motiv ba că e prea devreme să vorbim despre alegeri, ba că e prea târziu, dacă tot nu prea l-am întrebat de sănătate până acum, plus că, în fond, el nu mai candidează și nu are nici o legătură cu alegerile.

Candidații se lasă așteptați

Mai diplomat, Florian Mierea ne-a primit, vineri dimineață, la sediul AJFT, și a încercat să limpezească neclaritățile. Evident, prima noastră întrebare a fost dacă fusese depusă vreo candidatură pentru funcția de președinte sau pentru cele trei posturi de vicepreședinți. Răspunsul a fost negativ, doritorii având timp până în data de 1 februarie, ora 14, să-și depună candidaturile.

Avocați din Lugoj în comisia de validare a dosarelor

Fiindcă pe site-ul asociației nu există informații cu privire la procedura de validare a dosarelor, omisiune ce are darul de a naște suspiciuni, l-am chestionat pe domnul Mierea și cu privire la acest aspect. Am aflat, astfel, că membrii Comitetului Executiv al AJFT au aprobat ca, după expirarea termenului de depunere a dosarelor, acestea să ajungă pe masa unei comisii formate din juriști – reprezentanți ai cabinetului de avocatură Costel Subțire din Lugoj -, comisie care va valida sau nu dosarele.

“Juriștii noștri din comisiile AJF ne-au recomandat această firmă de avocatură. Am vrut să fie o comisie total independentă”, ne-a explicat secretarul general al asociației. Procedura de validare se va desfășura până cel târziu în data de 6 februarie, zi în care va fi convocat Comitetul Executiv al AJFT, care va aproba dosarele validate de comisia juridică. Organizatorii alegerilor de la vârful AJFT nu au stabilit nici un termen pentru contestații la rezultatul validării vreunui dosar, comitetul executiv urmând a fi convocat ad-hoc în momentul în care ar apărea o asemenea contestație.

“Nu cred că vreunul dintre candidați nu va avea condițiile stabilite de regulament”, ne-a precizat Florian Mierea. Până la întrunirea din 6 februarie a comitetului executiv, acesta va mai avea o ședință și în 26 ianuarie, ocazie cu care organizatorii alegerilor vor face mai multe precizări, inclusiv cea privind timpul pe care îl avea la dispoziție fiecare candidat pentru a se adresa Adunării Generale a AJFT.

Premieră în procedura de organizare

O premieră în organizarea alegerilor la AJF Timiș o reprezintă convocarea, în perioada 14-17 februarie, la sediul asociației, a reprezentanților echipelor din Ligile a IV-a, a V-a și a VI-a, “pentru alegerea persoanelor care vor fi propuse pentru validare de către Adunarea Generală a AJFT în vederea alcătuirii Comitetului Executiv al AJFT”, conform anunțului postat pe site-ul asociației. Unii cunoscători ai fenomenului consideră că nu este normal ca delegații echipelor să fie chemați la AJFT cu doar câteva zile înaintea alegerilor, susținând că această premieră este o găselniță prin care s-ar încerca influențarea alegerilor pe ultima sută de metri, așa încât în funcția de președinte să fie ales un candidat fidel actualului șef al AJF Timiș.

Referitor la această decizie a comitetului executiv, Florian Mierea ne-a explicat că ea a fost luată după experiența anilor trecuți, când, după ce s-au votat președintele și vicepreședinții, au părăsit sala foarte mulți votanți, astfel încât nu se mai putea asigura cvorumul. Din acest motiv, pentru a se asigura fluiditatea alegerilor, s-a schimbat procedura, propunerile pentru reprezentanții ligilor în comitetul executiv urmând să se facă dinainte, nominalizările fiind apoi aprobate sau nu de adunarea generală.

Afilieri și dezafilieri provizorii

Luând la puricat site-ul AJFT, am observat că mai multe echipe, cu statut de membri afiliați și, deci, cu drept de vot la alegeri, nu au mai avut activitate în acest sezon competițional, 2017/2018, astfel că ele ar fi trebuit să-și piardă acel statut. Secretarul general al AJFT ne-a precizat că, la ședința din 26 ianuarie, comitetul executiv va aproba afilierea provizorie sau dezafilierea provizorie a echipelor care s-au înscris între timp, respectiv a echipelor care s-au retras, iar adunarea generală din 24 februarie va vota afilierea sau dezafilierea definitivă. Așadar, la alegeri nu vor putea vota echipele dezafiliate provizoriu, lista refăcută cu membrii afiliați urmând a fi publicată după ședința din 26 ianuarie a comitetului executiv.

Grabă justificată de programul FRF

O altă întrebare pe care i-am adresat-o domnului Mierea a vizat motivul organizării fazei a III-a a Cupei României chiar a doua zi după alegeri, când noua conducere încă n-a preluat frâiele asociației, iar răspunsul a fost următorul: “Ca să mă pot încadra în termenul stabilit de FRF, să dau câștigătoarea Cupei României, mie îmi trebuiau încă cel puțin trei-patru etape. Eu nu le pot băga în timpul săptămânii, pentru că am patru etape intermediare la Liga a 4-a. Dar s-ar putea să vină iarna și nici să nu pot juca în 25 februarie…”.

Articole gemene

În sfârșit, ultimul subiect discutat cu Florian Mierea a fost și cel mai delicat: articolul 21 din statutul AJFT. Acest articol intitulat “Președinte de onoare și membru de onoare” copiază ad-litteram articolul 22 din vechiul statut al Federației Române de Fotbal (FRF), adoptat în 2011, în ultimul mandat de președinte al lui Mircea Sandu, având următorul conținut: “1. La propunerea Comitetului Executiv, Adunarea Generală a FRF (AJF) poate acorda titlul de <președinte de onoare al FRF (AJF)> sau <membru de onoare al FRF (AJF)> unor personalități cu merite deosebite în activitatea fotbalistică. 2. Președintele de onoare și membrii de onoare pot participa la Adunarea Generală și pot lua parte la dezbateri, dar nu au drept de vot. 3. Președintele de onoare și membrii de onoare pot beneficia de drepturi și facilități viagere. Comitetul Executiv va stabili tipul și cuantumul acestor drepturi și facilități precum și persoanele care vor beneficia de ele”.

Scandalul rentei viagere și urmările sale

Ei bine, acest articol a declanșat, ulterior, un scandal de proporții, lumea fotbalului românesc fiind convinsă că Mircea Sandu și-a asigurat din timp o bătrânețe lipsită de griji financiare. Așa a și fost: înainte de ieșirea la pensie, “Nașul” s-a pricopsit cu o rentă viageră de 75.000 de euro pe an, operații medicale plătite de FRF, limuzină și benzină decontată de FRF fără limită de kilometri și o serie de alte facilități pe toată durata vieții! Până la urmă, noul președinte al federației, Răzvan Burleanu, a obținut în instanță anularea rentei și facilităților viagere acordate de FRF lui Mircea Sandu.

De asemenea, la câteva luni de la instalarea lui Burleanu la șefia instituției, Adunarea Generală a FRF a adoptat, în iunie 2014, noul statut al federației. Cu acea ocazie a fost modificat și acel articol 22, trecând decizia acordării drepturilor și facilităților viagere din mâna Comitetului Executiv al FRF în mâinile Adunării Generale:

“Președintele de onoare și membrii de onoare pot beneficia de drepturi și facilități viagere. Comitetul Executiv propune tipul și cuantumul acestor drepturi și facilități, precum și persoanele care vor beneficia de ele (…) Drepturile și facilitățile propuse de către Comitetul Executiv se acordă numai în cazul în care Adunarea Generală aprobă tipul și cuantumul acestora. Adunarea Generală poate, în orice moment, să retragă drepturile și facilitățile acordate președintelui de onoare sau membrilor de onoare”. Parcă sună mai democratic, nu-i așa? Adică una e să aprobe renta viageră și alte facilități o mână de oameni, comitetul executiv, și alta e să-și declare acordul mult mai mulți decidenți.

Încremeniți în timp

Modificarea adusă în 2014 respectivului articol din statutul FRF a fost însă ignorată la Timișoara, AJFT păstrând vechile prevederi și dând, astfel, apă la moară celor care cred că Dănuț Lața și-ar putea folosi influența pentru ca alegerile să fie câștigate de un candidat ce ar putea fi sensibilizat ulterior pentru a demara procedura de acordare a titlului de președinte de onoare fostului conducător și, în paralel, a unei rente viagere.

În scurta noastră conversație telefonică, Dănuț Lața ne-a declarat, tare și răspicat, că nu îl interesează nici titlul de președinte de onoare, nici renta viageră. Aceeași poziție a avut-o și Florian Mierea, care ne-a precizat: “Nici un moment, nici președintele, nici alți membri ai comitetului executiv nu au solicitat să fie membri de onoare. Președintele chiar a zis că nici nu îl interesează lucrul acesta. Dănuț Lața va spune în Adunarea generală că nu vrea să fie președinte sau membru de onoare”.

Ba chiar secretarul general a supralicitat, încercând să ne convingă că președintele Lața nici n-a știut măcar ce prevede articolul respectiv… La rândul nostru, ne-am exprimat scepticismul cu privire la așa-zisa ignoranță a experimentatului președinte, fiind greu de crezut că un asemenea articol ar putea trece neobservat. Domnul Mierea ne-a mai informat că acest statut și acest articol au fost aprobate în 2012 de membrii care au făcut parte atunci din comitetul executiv și de adunarea generală de la acea dată, iar ulterior nimeni nu a băgat în seamă prevederile articolului cu pricina.

Dar, în condițiile în care renta viageră acordată lui Mircea Sandu a făcut, la vremea respectivă, atâta vâlvă, tu, AJF Timiș, știind că ai copiat literă cu literă statutul FRF, nu îți pui problema că s-ar putea să stârnești, peste câțiva ani, același tip de discuții?