Fotbal, concerte, trasee tematice și multe surprize de Ziua Județului Timiș

Timișenii vor avea șansa să redescopere județul din punct de vedere turistic și cultural, în cadrul programului dedicat Zilei Județului 2022, sărbătorită anual în 28 iulie. Seria de evenimente se întinde în acest an pe patru zile și include o zi a porților deschise, schimbul de gardă, concerte acustice, cupa instituțiilor timișene la fotbal, dar și trasee tematice cu unele dintre cele mai frumoase obiective turistice din județ.

28 iulie marchează instaurarea administrației românești în județ, în anul 1919, după retragerea trupelor de ocupație de pe teritoriul comitatului Timiș.

Ziua Județului Timiș va fi marcată printr-o serie de activități pentru toate gusturile și vârstele. De exemplu, în data de 27 iulie, la sediul Consiliului Județean Timiș are loc „Ziua porților deschise”, eveniment dedicat copiilor, cu tema Timiș DigitALL. Evenimentul se adresează elevilor cu vârste între 8 și 12 ani și urmărește creșterea nivelului de informare al copiilor într-un mod interactiv.

Micii vizitatori vor participa la un tur ghidat al sediului, vor afla informații referitoare la istoricul instituției și al clădirii, vor învăța câte ceva despre atribuțiile pe care le are administrația timișeană, iar în Sala Multifuncțională a CJT va fi amenajat un spațiu dedicat, unde vor participa la ateliere de robotică și programare. Cei interesați să participe sunt rugați să se înscrie la adresa [email protected]

În 28 iulie, la Bastionul Theresia, suntem invitați la „Schimbul de gardă”, un eveniment în care se prezintă uniforme ale Armatei Române din Primul Război Mondial, reprezentând generali, ofițeri, subofițeri, soldați și surori de caritate, ca omagiu adus Reginei Maria. Se vor mânui arme, se va prezenta onorul, se va spune rugăciunea înaintea plecării pe front și se va executa o salvă de tun.

Ziua de 29 iulie va fi marcată printr-un spectacol artistic la Muzeul Satului Bănățean, unde vor concerta: Bob Ramanka, The Kryptonite Sparks, Zmei 3 și Peregrinii. În plus, publicul va avea parte și de muzică populară. Programul cuprinde și activități culturale interactive. De exemplu, publicul este invitat să participe la realizarea de creații colective adresate tuturor vârstelor. În plus, Muzeul Național al Banatului ne propune spectacolul de foc „Amor Flammis”.

Vineri va avea loc și prima ediție a „Cupei instituțiilor timișene la fotbal”, o competiție care va reuni angajați din instituțiile din județ, pe terenul din Giarmata Vii.

În 30 iulie, Muzeul Satului Bănățean va organiza trei trasee tematice în județul Timiș. Accesul la tururi se face pe bază de invitație.

Programul detaliat:

MIERCURI. 27 IULIE

– 08.00 – 18.00. Centrul Multifuncțional Bastion. Expoziție „Timișul de altădată”;

– 10.00 – 12.00. Consiliul Județean Timiș. Ziua Porților Deschise, vizitarea sediului CJ Timiș de către grupuri de elevi cu vârste între 8 și 12 ani, întâlnire cu conducerea CJ, participarea copiilor la atelierele de programare și robotică în Sala Multifuncțională. În parteneriat cu Logiscool Timișoara. Pe bază de înscriere a grupurilor la adresa [email protected];

– ora 18:00. Piața Victoriei. Flashmob, horă populară cu participarea publicului.