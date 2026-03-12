Finanţare pentru Inelul 2 și Magistrala Verde

Primăria Municipiului Timișoara (PMT) va co-finanța din bugetul local cu 119 milioane lei investițiile pentru completarea Inelului 2 – zona de Est și amenajarea Magistralei Verzi Șagului.

Suma a fost aprobată de consilierii locali, iar municipalitatea va semna cu ADR Vest contractele pentru finanțarea europeană a proiectelor prin PR Vest 2021-2027, în valoare de 175 de milioane de lei, a transmis PMT, într-un comunicat de presă.

„Sunt două din investițiile strategice pentru Timișoara, care vor schimba modul în care ne deplasăm în oraș. Ne-am asumat o contribuție financiară semnificativă din bugetul local, la care atragem 35 milioane de euro din fonduri europene. Continuăm, astfel, dezvoltarea orașului cu bani europeni, dar și cu sume din taxele și impozitele timișorenilor”, a declarat primarul Dominic Fritz.

Potrivit municipalităţii, pentru Inelul 2, intervențiile propuse întregesc Inelul 2 prin modernizarea segmentului strada Aristide Demetriade – Bulevardul J.H. Pestalozzi, cu extinderea la patru benzi de circulație pe o lungime de aproximativ 1,1 kilometri, precum și prin construirea unui pod rutier și a unui pod pietonal peste Bega în zona Ilsa/Isho.

Pe lângă tronsonul principal, proiectul municipalității prevede reamenajarea unor artere secundare pe o lungime de peste 1,5 kilometri. Investiția include Strada Enric Baader (tronson Înfrățirii – Take Ionescu), Bulevardul Take Ionescu (tronson Baader – Înfrățirii – Acad. Dimitrie Gusti), Strada Acad. Dimitrie Gusti (tronson Take Ionescu – Andrei Mocioni), Splaiul Protopop Meleție Drăghici, Strada Andrei Mocioni, Splaiul Nistrului (tronson Sfetca – Micloși) și Strada Acad. Corneliu Micloși. De asemenea, sunt incluse modernizarea trotuarelor și amenajarea de piste de biciclete.

Proiectul Magistralei Verzi reconfigurează peste 114.000 de metri pătrați de spațiu urban, din care jumătate carosabil. Pentru a reduce poluarea urbană, pe traseul Calea Șagului – Piața Maria, pe ambele sensuri, Magistrala, dar și regenerarea zonei Mocioni, asigură amenajarea unei benzi dedicate transportului public, cu excepția tronsonului Strada Dr. Pavel V. Ungureanu – Strada Eneas.

Configurarea benzilor auto va fi adaptată fiecărui tronson, în funcție de spațiul disponibil: două benzi auto pe sens de la Shopping City până la intersecția cu Bulevardul Dragalina, respectiv o bandă pe sens de la Bulevardul Dragalina până la podul Maria.

Totodată, aproape 20.000 de metri pătrați de trotuare vor fi reamenajați cu finisaje de calitate – piatră naturală și pavaj modern. Proiectul Primăriei Municipiului Timișoara prevede și creșterea zonei verzi de la circa 14.000 de metri pătrați la peste 16.000 metri pătrați.

„Valoarea investiției pentru amenajarea Inelului 2 este de 136,2 milioane lei, din care 77,9 milioane lei fonduri europene și 58,2 milioane lei co-finanțarea Primăriei.

Valoarea investiției pentru Magistrala Verde Calea Șagului este de 158,3 milioane lei, din care 97,3 milioane lei fonduri europene și 61 milioane lei co-finanțarea Primăriei.

Ambele proiecte accesează finanțare prin Programul Regional (PR) Vest 2021-2027, Intervenția Regională 5.1B–Decongestionare trafic”, a precizat municipalitatea.